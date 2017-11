Prezydent Duda zaszokował. „Ubeckie metody Macierewicza” [VIDEO]

W sieci pojawiło się nagranie, które pokazuje prawdziwą skalę konfliktu między pałacem prezydenckim a ministerstwem obrony narodowej. Z pewnością spowoduje ono duże polityczne zamieszanie.

W czasie obchodów 11 listopada prezydent Andrzeja Duda przechodził obok ludzi w stronę Pałacu Prezydenckiego. W pewnym momencie z tłumu padło pytanie: – „Panie prezydencie, co z panem Antonim, dogadacie się jakoś panowie?”

Chodziło oczywiście o ministra Macierewicza, z którym Andrzej Duda jest w konflikcie m.in. z powodu nominacji generalskich. Odpowiedź prezydenta brzmiała: „Musi sobie parę rzeczy przemyśleć”.

Po tych słowach prezydent odszedł, by przywitać się z kolejnymi zebranymi. Po chwili jednak wrócił do pytającego, nachylił się w jego stronę i dodał: „Jak będzie wobec uczciwych oficerów stosował takie ubeckie metody jak Platforma stosowała wobec niego, to będzie kiepsko”.

„To nie będzie nominacji? Dziękuję” – odpowiada na koniec pytający. Nagranie już wzbudziło wielkie emocje internautów. Ciekawe, jak w piątek zareagują na nie politycy.

Czytaj też: Korwin-Mikke mocno do europarlamentarzystów: „Przeszkadzacie nam walczyć z tym obrzydliwym rządem! Odczepcie się!” [VIDEO]