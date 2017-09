Prezydent podarował żonę nauczycielowi. Bo ten przeczytał mu pochwalny wiersz [VIDEO]

23-letni nauczyciel z Tadżykistanu odczytał wiersz dla prezydenta kraju. W nagrodę dostał zegarek i żonę.

Na wiecu z prezydentem Tadżykistanu Emomalim Rahmonem młody nauczyciel z wiejskiej szkoły wydeklamował pochwalny wiersz dla swego ukochanego przywódcy i złożył czołobitny hołd.

– Jako młody nauczyciel, czuję się najszczęśliwszym człowiekiem – wyznał Tadżyk na wiecu. – A to dlatego, że mam zaszczyt występować przed tobą, ukochanym przywódcą narodu

– A ty żonę masz – zapytał zadowolony prezydent

– Nie wasza dostojność – odpowiedział nauczyciel

– No to podejdź do mnie – rozkazał prezydent.

Wtedy Ukochany Przywódca, Jego Dostojność Emomali Rahmon wręczył nauczycielowi zegarek, a miejscowej administracji nakazał znaleźć mu żonę.

Urzędnicy spisali się na medal i już 10 dni później odbyły się zaręczyny. Narzeczona i narzeczony poznali się dopiero na uroczystości, które zorganizowała i opłaciła miejscowa administracja.

„Wybranką” administracji dla nauczyciela okazała się pielęgniarka z miejscowego szpitala. Jak wyznała zgodziła się, by móc pracować.

– Niech statek waszego życia płynie nie napotykając burz– życzyła Damahruz Mahmadalijewa, przedstawicielka miejscowych władz. – Niech nigdy nie zatonie (statek życia – przyp. redakcji) i przywiedzie was do brzegów waszej nadziei.

