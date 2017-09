Priorytetem Trumpa radykalna obniżka podatków. „Zmiany przywrócą pieniądze do kieszeni tych ludzi, którzy je zarobili”

Donald Trump zaapelował do Kongresu o przyjęcie jego reformy podatkowej, która ma być „pro”, czyli doprowadzić do wzrostu zatrudnienia, stworzenia nowych miejsc pracy i szybszego rozwoju gospodarczego. Wszystko to dzięki radykalnej obniżce podatków.

Zdaniem Trumpa wszyscy politycy powinni „zjednoczyć się w imię zdrowego rozsądku” w tej sprawie.

Zmiany podatkowe mają być dla Trumpa priorytetem, po tym jak nie udało się przeprowadzić zmian w opiece zdrowotnej. Podczas ostatniej wizyty w Missouri Trump zaapelował o wsparcie reformy, która m przede wszystkim radykalnie obniżyć podatki dochodowe co, jak stwierdził Trump, sprzyja wzrostowi gospodarczemu.

Trump zapowiedział, że jego plan radykalnie zmniejszy obciążenia podatkowe dla amerykańskich pracowników i ich rodzin. Podniesie to standard ich życia i pozwoli im „ruszyć do przodu”. Zmiany przywrócą pieniądze do kieszeni tych ludzi, którzy je zarobili.

Dodał, że chce, by Kongres pomógł mu przeprowadzić zmiany, które będą pro-rozwojowe i pro-amerykańskie. Takie plany amerykańskiego prezydenta nie spodobały się mediom mu przeciwnym. W prasie za oceanem możemy przeczytać, że słowa Trumpa o „podatku dochodowym jako czymś katastrofalnym dla pracowników” są populistyczne i…nacjonalistyczne.

Najwyższy czas, by Kongres sprawił, że amerykańskie firmy wrócą do domu, przyjadą do naszego kraju nowe firmy oraz zostawił więcej pieniędzy w kieszeniach ciężko pracujących ludzi – stwierdził Trump.

