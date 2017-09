Problemy łączą ludzi. Nieudany atak za pomocą fałszywego dokumentu. Zobacz za co Paweł Kukiz docenił Nasz Dziennik

Strona internetowa „Naszego Dziennika” padła ofiarą ataku hakerskiego. Na stronie hakerzy zamieścili nieprawdziwy artykuł „Paweł Kukiz wystosował list do prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przewodniczący Kukiz’15 zwraca się do głowy państwa ws. wycofania wojsk amerykańskich z Polski”.

Opublikowany o 3 w nocy artykuł głosił, że Paweł Kukiz apeluje do prezydenta o usunięcie armii amerykańskiej z naszego kraju. Artykuł był ilustrowany zdjęciem rzekomego pisma Pawła Kukiza do prezydenta.

„Nasz Dziennik” usunął artykuł ze strony i wydał oświadczenie, w którym redakcja stwierdziła, „że w dniu 7 września 2017 r. nad ranem portal internetowy naszdziennik.pl był obiektem ataku hakerskiego. Niezidentyfikowane osoby w sposób nielegalny złamały zabezpieczenia portalu i w sposób nielegalny zamieściły fałszywą treść, zawierającą rzekome oświadczenie posła Pawła Kukiza, przewodniczącego Klubu Poselskiego Kukiz’15″.

Redakcja pisma zapowiedziała że „podejmie wszelkie niezbędne kroki prawne w celu ustalenia sprawców ataku hakerskiego i pociągnięcia ich do odpowiedzialności prawnej”.

Paweł Kukiz na swoim profilu facebookowym podziękował „wydawcy „Naszego Dziennika” za błyskawiczną reakcję i złożenie zawiadomienia do Prokuratury.

Ja ze swojej strony zmówię paciorek za sprawcę ale zaraz potem drugi – do św.Antoniego o jak najszybsze sprawcy wykrycie :-) Amen :-)

„(…)Wydawca „Naszego Dziennika” złożył dzisiaj w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz wniosek o ściganie sprawców ataku hakerskiego na portal naszdziennik.pl.

Sprawa dotyczy włamania na stronę naszdziennik.pl i nielegalnego umieszczenia przez osobę trzecią (lub osoby) materiału pt. „Paweł Kukiz apeluje do prezydenta o wycofanie wojsk amerykańskich z Polski”. Hakerzy, aby tekst sprawiał wrażenie wiarygodnego, dołączyli do niego widok rzekomego dokumentu Pawła Kukiza z jednego z popularnych portali społecznościowych, gdzie poseł miał informować o swojej inicjatywie, którą miały też poprzeć Platforma Obywatelska oraz Nowoczesna, zbierając podpisy w tej sprawie, co też oczywiście było nieprawdą.(…)””

Jak informuje Paweł Kukiz tym bardziej docenia działania „Naszego Dziennika” z racji na to, że „bardzo często w różnych periodykach i portalach ukazują się nieprawdziwe „informacje” na mój temat. Po raz pierwszy spotkałem się z tak błyskawiczną reakcją, telefonicznymi przeprosinami. Zwykle wydawnictwa robią wszystko, by nie przyznać się do błędu czy zaniedbania”.

