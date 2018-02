PROGNOZA POGODY na najbliższe dwa tygodnie. Już wszystko jasne. Musimy być na to gotowi

Jak już zapowiadaliśmy w nadchodzącym tygodniu czeka nas ochłodzenie. Szczególnie zimno zacznie się robić w piątek. Mróz utrzyma się w Polsce przez ponad tydzień.

Na początku tygodnia nad Skandynawią powstanie wyż, który przyniesie do Polski arktyczny mróz. Temperatura w okolicach zera stopni Celsjusza utrzyma się do środy, a później zacznie się ochładzać.

Już w piątek w całym kraju ujemne temperatury, najchłodniej na północnym-wschodzie, tam -5 stopni Celsjusza. Jeszcze zimniej w weekend.

W sobotę od -6 stopni na wschodzie do -1 na zachodzie kraju, podobnie od -7 stopni do -2 stopni Celsjusza w niedzielę. W nocy z soboty na niedzielę i niedzielę na poniedziałek będzie szczególnie zimno, wówczas w całym kraju dwucyfrowe mrozy.

Chłodno będzie przez cały przyszły tydzień. Od poniedziałku do piątku w całym kraju ujemne temperatury. W najzimniejszych miejscach Polski będzie ok. -6/-8 stopni Celsjusza, w tych cieplejszych od -3 do -1 stopnia Celsjusza.

Od przyszłego weekendu zacznie się ocieplać. W następną sobotę i niedzielę, tj. pierwszy weekend marca, gdzieniegdzie termometry pokazywać będą dodatnie temperatury. Jednak na prawdziwe ocieplenie będziemy musieli poczekać przynajmniej do 4 marca.

Źródło: TVN Meteo