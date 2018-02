PROGNOZA POGODY. Nad Polskę nadciąga śnieg. Opady obejmą połowę kraju. Śnieżny paraliż w Europie Zachodniej

W czwartek czekają nas obfite opady śniegu nad połową kraju. Przyczyną takie scenariusza będzie specyficzny układ ciśnienia i niż docierający do Polski z zachodu.

Pogoda w Polsce jest obecnie zależna od niżu jaki znajduje się nad Sardynią i przesuwa się na północny wschód. To on przyniesie opady śniegu.

„Ten niż obejmie swoim zasięgiem również Polskę. Wokół niego rozciąga się strefa dużych opadów śniegu, jak i deszczu ze śniegiem. I ta cała strefa, związana z niżem śródziemnomorskim, ma na nas wpływ” – tłumaczy Tomasz Wasilewski, prezenter pogody stacji TVN24.

W tym momencie jesteśmy pod wpływem wyżu znad Rosji, który niesie ze sobą mroźne powietrze i bezchmurne niebo.

„Co ciekawe, to mroźne powietrze popłynęło dalej, na zachód Europy – tłumaczy. – We Francji jest teraz mroźno i padał tam śnieg, podobnie w Belgii, a to zdarza się tam naprawdę rzadko. Długość korków we Francji wynosiła aż 700 kilometrów, bo Francuzi nie są przyzwyczajeni do podobnej pogody na drogach” – dodał.

Niż znad Włoch zepsuje pogodę w Polsce podobnie jak zrobił to w całej południowej Europie.

Ten niż wraz z opadami śniegu obejmie wówczas kilka województw: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie. Śnieżyć będzie też w województwie mazowieckim, podlaskim, łódzkim i śląskim. To, czy poprószy również na Opolszczyźnie, stoi pod znakiem zapytania – tłumaczy prezenter.

Wasilewski tłumaczył, że często wyże z południa Europy przynoszą większe opady śniegu niż w prognozach meteorologicznych. Według niego miejscami może spaść jutro 5-7 cm. śniegu.

Źródło: tvnmeteo.tvn24.pl