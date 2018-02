PROGNOZA POGODY. Zima dopiero się zaczyna? „Autostrada zimna” nad Polską. Płynie do nas powietrze z miejsca, gdzie jest minus 39 stopni C.! [MAPKI/VIDEO]

W niedzielę rano na północy Szwecji było aż -39 stopni i właśnie stamtąd zimne powietrze płynie się do naszej części Europy.

Ruchowi mas powietrza sprzyja wyż nad południową Skandynawią i niż nad Rosją. Między tymi układami ciśnienia utworzył się korytarz, prawdziwa „autostrada zimna”, którą powietrze z Arktyki przemieszcza się najpierw nad północną część kontynentu a stamtąd na południe, czyli m.in. do Polski.

Ten sam skandynawski wyż blokuje ciepłe, atlantyckie powietrze, które dociera tylko do zachodnich wybrzeży Europy. Konsekwencje tego odczuwamy już od poniedziałku. Na początku tygodnia w dzień będzie kilka stopni poniżej zera, a nocami temperatura może spaść poniżej -10 stopni.

Potem temperatura na chwilę wzrośnie, ale w czasie najbliższego weekendu do Polski dotrze kolejna fala mroźnego powietrza. Zimowa pogoda utrzyma się do połowy lutego, a potem dotrze do nas cieplejsze powietrze znad Atlantyku.

Miłośnicy zimy mogą być jednak nieco zawiedzeni: lutowa odsłona zimy, chociaż mroźna, będzie jednak bez większych opadów śniegu. O ile Moskwa przeżywa właśnie rekordowe, nienotowane od 100 lat opady (ponad pół metra!), to w Warszawie spadł zaledwie 1 cm śniegu.

🔴 Grubość pokrywy śnieżnej dziś rano: Moskwa 55 cm, Warszawa 1 cm #pogoda pic.twitter.com/6LhctiB3kl — Tomasz Wasilewski (@WasilewskiTomek) 5 lutego 2018

Dlatego raczej nie zobaczymy na naszych ulicach takich obrazków jak ze stolicy Rosji, gdzie trogi zamieniły się w narciarskie trasy:

