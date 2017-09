Przeglądarka Google Chrome wprowadzi rewolucję w internecie. Zniknie to, co denerwowało Was najbardziej

Przeglądarka Google Chrome, a konkretnie jej najnowsza wersja, wykona ukłon w stronę użytkowników Internetu. Wiele razy dało się słyszeć, że to najbardziej irytująca rzecz w Internecie – czyli automatycznie odtwarzany dźwięk w poszczególnych kartach.

Otwieraliście kilka kart na raz i nagle zaczął z którejś zaczął dobiegać dźwięk? Ile razy zdarzyło Wam się wtedy po prostu wyłączyć głośnik w laptopie, bo szukanie źródła dźwięku zajmowało zbyt długo.

Ten problem ma rozwiązać najnowsza wersja przeglądarki Chrome. To jak dokładnie ma to działać opisuje strona spider’sweb: Jeśli na stronie automatycznie uruchomi się jakiś materiał wideo, to zostanie on automatycznie wyciszony. Dźwięk zostanie odtworzony tylko wtedy, kiedy użytkownik wykaże zainteresowanie danym materiałem podczas przeglądania strony.

Zobacz także: Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Na odwiedzających czekają niesamowite rozgrywki i wiele atrakcji

Chrome 64 ma rozróżniać czy klikamy w dany materiał, czy często odwiedzamy daną stronę, mechanizm może też zostać wyłączony jeżeli kilka razy pod rząd na danej stronie będziemy ręcznie uruchamiać dźwięk.

Już od wersji Chrome 63 ma pojawić się możliwość całkowitego wyciszenia wybranych stron.

Źródło: spidersweb.pl/wolnosc24.pl