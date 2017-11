Przełomowe wydarzenie w partii WOLNOŚĆ! Partia Korwina-Mikke ma zyskać posła obecnego parlamentu

Jutro przełomowe wydarzenie w partii WOLNOŚĆ! Jak podaje oficjalna strona partii na Facebooku i sam wiceprzewodniczący Konrad Berkowicz jutro, 3 listopada, ma dojść do „Przełomowego wydarzenia środowiska wolnościowego”. Według dziennikarza Michała Kolonko ma to być podanie nazwiska posła, który dołączy do Partii Wolność.

Jak czytamy w „Rzeczpospolitej” Michał Kolanko przypomina, że wcześniej część polityków Partii Wolność przeszła do nowego ugrupowania Jarosława Gowina.

Czytaj też: Nie wpuszczą Grossa i banderowców do Polski? „Osoby o skrajnie antypolskim stanowisku nie wjadą”. Nowa inicjatywa MSZ

Jego utworzenie ma zostać oficjalnie ogłoszone podczas sobotniej konwencji na jednej z sal konferencyjnych na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Partia Wolność została założona w styczniu 2015 r. przez część działaczy Kongresu Nowej Prawicy, skupionych wokół Janusza Korwin-Mikkego.

Do października 2016 r. działała pod nazwą KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja.

Oto jak na tę zagadkę powyżej zareagowali internauci.

Sojusz z Gowinem? — Krukus21 🇵🇱 (@Krukus21) November 2, 2017

Facebook/ RP.pl/ Wolność24

Przeczytaj też: Sensacyjne odkrycie w piramidzie Cheopsa. „Pierwsze od ponad 100 lat”. Pomogły go dokonać detektory badające promieniowanie z kosmosu

Przeczytaj też: Rosjanki rozebrały się dla wielkiego knura. Hollywoodzki producent zamieszany w seks skandale ma jednak wielbicielki [VIDEO]

Zobacz też: Koszmarny wypadek w Rosji. Auto dosłownie eksplodowało na środku jezdni [VIDEO]