Przerażający zwyrodnialcy! Złapano rodzinę kanibali. Przyznali się do zjedzenia 30 ludzi. W ich mieszkaniu znaleziono fragmenty ciał [TYLKO DLA DOROSŁYCH!]

To się nie mieści w głowie. Rosyjskie media informują o zatrzymaniu w Kraju Krasnodarskim „rodziny kanibali”. Mieli oni przyznać się do zjedzenia do 30 osób. W ich mieszkaniu znaleziono fragmenty ludzkich ciał. Ten chory proceder trwał ponoć od 1999 roku.

Należąca do Gazprom-media telewizja NTV potwierdziła fakt zatrzymania dwóch osób – kobiety i mężczyzny. Wcześniej portale, powołując się głównie na Mash Telegram TV informowały, że aresztowana para może odpowiadać za śmierć od 7 do 30 osób.

Jak czytam w Daily Mail para przyznała się do kanibalizmu podczas przesłuchania.

Z ustaleń mediów wynika, że sprawcy mogli porywać, zabijać i zjadać swoje ofiary już od 1999 roku! Jednak tych doniesień nie potwierdza na razie prokuratura. Według śledczych na ten moment są zebrane dowody na jedno zabójstwo.

Według lokalnych mediów sprawę ze znalezieniem w Kraju Krasnodarskim torby z rzeczami oraz wiadra ze szczątkami kobiety.

Śledczy natrafili na makabryczne odkrycie po tym, jak okazało się, że w telefonie znalezionym przez robotników na ulicy są zdjęcia przedstawiające rozczłonkowane ciało.

Jak podaje brytyjski dziennik w telefonie psychicznie chorego mężczyzny można było znaleźć takie zdjęcia jak: ludzka głowa w pomarańczach czy zdjęcie mężczyzny z dłonią ofiary w ustach.

Policja nie miała problemów z zidentyfikowaniem osoby ze zdjęcia. Natychmiast po rozpoznaniu osobnika służby mundurowe aresztowały 35-latka.

Daily mail podaje,że mężczyzna miał zgubić telefon z makabrycznymi zdjęciami. W czasie trwającego śledztwa prokuratura ustaliła, że podejrzany miał działać razem ze swoją partnerką.

Po przeszukaniu domu kanibali okazało się, że para mogła nie tylko zabijać, ale też co jest wręcz pewne zjadali fragmenty ciał swoich ofiar. W mieszkaniu znaleziono fragmenty ludzkich szczątków. Co nie mieści się w głowie ci chorzy ludzie konserwowali ludzkie ciało w słojach i robili konserwy na później!

Daily Mail/ Wprost/ Wolność24