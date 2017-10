Przeszczep głowy możliwy jeszcze w tym roku. Zgłosił się pierwszy ochotnik

Nie ma wątpliwości, iż operacja ta jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych, ale też najbardziej wyczekiwanych zabiegów w medycynie od lat. Wiele wskazuje na to, że może się ona odbyć jeszcze w tym roku.

Sergio Canavero od wielu lat zapewnia o istnieniu możliwości przeszczepu głowy. W przeszłości wielokrotnie zapewniał, że próbę pionierskiego zabiegu przeprowadzi jeszcze w 2017 roku. Wiele wskazuje na to, że może mu się to udać, ponieważ jak podaje portal iflscience.com znalazł się pacjent, który wyraził zgodę na zabieg.

Jest nim anonimowy obywatel Chin. Jego ciało zostanie schłodzone do 10 stopni Celsjusza, by następnie móc przeszczepić głowę do ciała innej osoby. Operacja planowana jest na grudzień bieżącego roku.

Canavero nie ukrywa, że jego nowatorski pomysł spotyka się z falą oporu zarówno lekarzy jak i opinii publicznej. Pojawiają się dylematy nie tylko natury etyczne, ale również wątpliwości co do powodzenia operacji z powodu braku możliwości regeneracji rdzenia kręgowego.

Lekarz mimo to pozostaje zdeterminowany i obstaje przy swoim zapewniając, że zabieg powiódł się podczas licznych prób na zwierzętach.

