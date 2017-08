Rafał Ziemkiewicz chce wyższych pensji dla posłów. „Każdy poseł jest zmuszany do kombinowania”

Na łamach amerykańskiego tygodnika „Dziennik Związkowy” w artykule „Dziedzictwo Sierowa” Rafał Ziemkiewicz przypomniał, że w PRL komuniści na zlecenie Moskwy stworzyli rzeczywistość i przepisy tak, by każdy musiał łamać prawo i mieć na każdego powód do szantażu. Niestety, zdaniem publicysty w III RP nikt nie zlikwidował tej sowieckiej patologii.

Według Rafała Ziemkiewicza komuniści specjalnie zaplanowali tak ustrój by pracownicy państwowi, „w szczególności służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, oświaty i kierowników różnych szczebli” mieli niskie pobory, by kradli i brali łapówki, by były na nich haki.

CZYTAJ DALEJ NA WOLNOSC24.PL ->