Rafał Ziemkiewicz: Kampania billboardowa „to niedopuszczalne nadużycie” wymierzone w prezydenta Dudę

Już od dłuższego czasu Rafał Ziemkiewicz za głównego szkodnika w PiS uważa ministra sprawiedliwości Ziobrę, a nadzieje dla swojej Endecji powiązanej z Kukizem upatruje w prezydencie Dudzie.

Choć w najnowszym, dotyczącym afery billboardowej, krytycznym wpisie Rafała Ziemkiewicza nie pada nazwisko Ziobry to z kontekstu sprawy i wcześniejszych wypowiedzi Ziobry wynika, że publicysta obwinia środowisko ministra sprawiedliwości o wywołanie kolejnej szkodzącej wizerunkowi PiS afery.

W swoim najnowszym wpisie na Facebooku Rafał Ziemkiewicz stwierdził, że „kampania „sprawiedliwe sądy” Polskiej Fundacji Narodowej to niedopuszczalne nadużycie ludzi z obozu władzy i nie da się jej obronić żadną z trzech stosowanych przez ten obóz (i jak zwykle wzajemnie sprzecznych) metod. Ani pójściem w zaparte, ani tekstami „a ci z PO i PSL to ile nakradli”, ani wmawianiem, że PiS i rząd nie ma z tym w ogóle nic wspólnego.

Ziemkiewicz sugeruje, że ta kampania jest elementem wewnętrznej rozgrywki w obozie rządzącym. Celem jest uderzenie w prezydenta Andrzeja Dudę.

„Po pierwsze – nieprawdą jest, że to propaganda partyjna. To, jeszcze gorzej, propaganda frakcyjna. Kampania, w założeniu mająca zmobilizować i wzmóc społeczną nienawiść do „nadzwyczajnej kasty” wpisuje się w działania „odzyskanych” przez PiS mediów, by ową nienawiść skierować ku Prezydentowi Dudzie, oskarżając go o to, że swym podwójnym veto stanął po stronie ubeckiej patologii, układu i postkomunistycznych złogów. Pieniędzy publicznych użyto więc nie do promowania PiS, bo umówmy się – mając za opozycję Rysia, Grzesia, Trójzęba i Bolka żadnej promocji on nie potrzebuje, widać to zresztą w sondażach – ale do sfinansowania wewnętrznej bijatyki pomiędzy ośrodkami rządzącymi.

Rafał Ziemkiewicz – Zbigniew Ziobro demonstracyjnie ignoruje wolę Jarosława Kaczyńskiego i dalej publicznie atakuje prezydenta Dudę

Po drugie – jak się chce robić przekręt a la PO-PSL, to trzeba się wystrzegać jakobinów. Parę osób z zaplecza Premier, jak tysiące cwaniaczków przed nimi, w ten system państwowych rurek swój prywatny wkręciło kurek, by przywołać sławny poemat o towarzyszu Szmaciaku. Założyło spółeczkę, załatwiło dla niej „w żadnym trybie” suty kontrakcik, teraz nic, tylko leżeć brzuchem do góry i latami walczyć o dobre imię Polski, godziwie się za tę walkę wynagradzając. Oczywiście, że z tej walki za setki milionów z SSP nie wynikłoby ostatecznie zgoła nic, a w każdym razie nieskończenie mniej, niż bez żadnych pieniędzy zrobili kibice Legii czy autorzy spontanicznej akcji internetowej przeciwko ZDF i innym oszczercom od „polskich obozów”. Ale też nikt by się nie śmiał „dojeniu” SSP przeciwstawić, bo przecież cel taki szczytny.

A tu, masz, znaleźli się na pokładzie jacyś cholerni pisowscy jakobini, którzy w politycznym amoku ściągnęli na prosperujący interes wszystkie możliwe reflektory. Strzeżcie się przyjaciół! Wrogowie jeszcze nigdy nikomu w dziejach III RP poważnie nie zagrozili.

Wiem, że PiS ma moje rady głęboko, ale mimo wszystko nie poskąpię takowej i tym razem: worek pokutny, popiół na głowę i w pokorę póki czas. Na razie jeszcze ludzie dadzą się przekonać, że ktoś zbłądził z nadmiaru dobrych chęci i że to się już nie powtórzy. Za którymś kolejnym razem już nie”.

