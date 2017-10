Reakcje świata na religijny zryw Polaków. Internauci zachwyceni a lewactwo jęczy i zieje nienawiścią [VIDEO]

Świat jest zachwycony polską akcją religijną „Różaniec do granic”, w którą zaangażowało się aż milion naszych rodaków. W sieci można co chwila natknąć się na pochlebne wpisy i komentarze. Z kolei lewicowe media na zachodzie nie mogą znieść, że w XXI wieku, milion osób postanowiło wspólnie poprosić Boga o pokój dla swojej ojczyzny i całego świata.

„Pięknie: Polska modli się o przetrwanie chrześcijaństwa i przeciwko islamskiemu zagrożeniu, przed którym stoi Zachód” – czytamy w jednym z twettów.

„BBC dostało odpowiedź od Polaka. Haha! Bezcenne!” – odniósł się do odpowiedzi naszego rodaka na Twitterze zagraniczny internauta. Poniżej wstawił wpis brytyjskiego nadawcy. „Polscy katolicy łączą się w kontrowersyjnej modlitwie na granicy” – brzmiał komentarz BBC News.

Polak skomentował lewacki wpis dwoma pytaniami: „Co w tym kontrowersyjnego? Że nie używają dywanów?”. W elegancki i inteligenty sposób ukazał całą hipokryzję i głupotę lewicowej śmietanki medialnej.

„Polska: imponujące! Milion polskich chrześcijan odmawia różaniec na granicy Polski upamiętniając klęskę islamu” – można przeczytać w kolejnym wpisie. Podobnych treści w sieci jest cała masa.

Krytycznie do „Różańca bez granic” odnoszą się oczywiście lewicowe media w całej zachodniej Europie.

Włoski dziennik „La Reppublica” próbował pastwić się nad akcją „Różaniec do granic”. „Lotny” autor infantylnej recenzji religijnego zrywu Polaków przyrównał modlitwę miliona osób do „swego rodzaju masowego egzorcyzmu w prawie średniowiecznej atmosferze”. Dalej autor dziwił się, że w kraju gdzie praktycznie nie ma „uchodźców” chrześcijanie są nastawieni antyimigrancko. Lewacki dziennikarz modlących się o pokój w Polsce i na świecie nazwał nawet „nienawistnymi posłańcami”!

W podobnym tonie na temat „Różańca do granic” wyrażały się inne lewicowe, zachodnie media. Między innymi BBC czy „Die Welt”, który zbiorową modlitwę zinterpretował jako islamofobię.

