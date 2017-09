Rekin zaatakował nurka. Wbił się w ciało mężczyzny zębami i nie chciał puścić. Krwawa operacja [VIDEO]

W Stanach Zjednoczonych na Florydzie doszło do bardzo krwawego incydentu. Mężczyzna podczas poławiania homarów został zaatakowany przez rekina. Jak sam mówi: Rekin naprawdę mocno mnie ugryzł. Zabrakło mi tchu. Czułem tylko jak się we mnie wbija. Poniżej nagranie z próby oswobodzenia mężczyzny z krwawego uścisku rekina.

Jak czytamy na portalu Daily Mail, mężczyzna wybrał się na poławianie homarów na Florydzie. Jednak podczas połowu, wydarzyła się niespodziewana i groźna sytuacja. Nagle podczas nurkowania poczuł silne uderzenie w brzuch i wbijające się w ciało zęby.

Czytaj też: Straszne. Dzieci były bite, kopane i gwałcone! Nowe zarzuty dla zwyrodniałej matki i jej konkubenta

Krwiożerczy drapieżnik ani myślał odpuścić. Wbił się zębami i nie pomagało poruszanie nim. Z pomocą przyszli dopiero znajomi nieszczęśnika. Ci zabili rekina. Dopiero to sprawiło, że zwierzę rozluźniło szczęki.

-Z trudem dopłynąłem do łodzi. Rekin naprawdę mocno mnie ugryzł. Zabrakło mi tchu. Czułem tylko jak się we mnie wbija. Już myślałem, że utonę – mówi ranny.

Pechowego poławiacza zaatakował rekin wąsaty. Z reguły ma od 75 cm do nawet ponad 4 m. Większe osobniki ważą do ok. 110 kg.

Co ciekawe ten gatunek uznaje się za łagodny, uważa się, że niesprowokowane nie atakują one ludzi. Jak widać na nagraniu poniżej nie zawsze tak jest…

Poniżej nagranie z opisywana sytuacją. Uwaga film sam w sobie jest bardzo niesmaczny i krwawy!

Przeczytaj też: Korzystasz z tej przeglądarki? Najnowsza wersja zawiera błąd, który pozwala na wyciek treści

Youtube/ wp.pl/ Wolność24