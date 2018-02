Rewolucyjna zmiana w McDonald’s. Znikną hamburgery i cheeseburgery. Czas na zdrową żywność

Szykuje się rewolucyjna zmiana w McDonald’s. Wszystko przez oskarżenia o niezdrową żywność dla dzieci, z którymi musiała sobie radzić Julia Braun, szefowa działu żywności w McDonald’s.

Braun skarżyła się, że zbyt często pytano ją: Ale nie dajesz zestawów McDonald’s swoim dzieciom, prawda?

Teraz, choć wydaje się to nieprawdopodobne popularne od lat 90. zestawy Happy Meal zmienią swoją postać. Od teraz nie będzie w nich hamburgerów i cheesburgerów.

Happy Meal pojawił się w McDonald’s dwie dekady temu i był skierowany do najmłodszych klientów. Początkowo składał się z hamburgera lub cheeseburgera, frytek, napoju i…zabawki.

To właśnie zabawki, często nawiązujące do najpopularniejszych bajek, sprawiły, że Happy Meal odniósł sukces. Skład Happy Meal w późniejszych latach zmieniał postać. Colę lub inny „niezdrowy” napój zastąpiła woda, do tego doszło jabłko.

Teraz zestaw dla dzieci ma przejść kolejną rewolucyjną zmianę i w jego składzie zabraknie hamburgerów i cheeseburgerów. Te mają być też więcej niereklamowane jako produkty spożywane przez dzieci.

Zmiany wejdą w życie w USA w czerwcu tego roku, później mają być stosowane też w innych krajach – o ile na etapie początkowym nie napotkają oporu. Obecnie zestawy mają mieć mniej niż 600 kalorii, a żeby dobrać dziecku hamburgera lub cheeseburgera trzeba będzie dopłacić.

McDonald’s już od dawna zmienia się w kierunku zdrowej żywności – pojawiło się wiele nowych propozycji jak sałatki, stale zmienia się też skład poszczególnych hamburgerów i frytek, które, jak twierdzą szefowie, mają stawać się bardziej zdrowe.

Zmiany w Happy Meal spowodowane są prostym czynnikiem, czyli wyborem klientów, którzy rzadziej niż kiedyś zamawiają popularny zestaw. W ostatnich latach coraz modniejszy staje się zdrowy styl życia, ale przede wszystkim promowane jest odpowiednie odżywianie dzieci.

Źródło: bezprawnik.pl/nczas.com