Rosjanki rozebrały się pod amerykańską ambasadą. „Przyszłyśmy wesprzeć Weinsteina, który ofiaruje kobietom seks” [VIDEO]

Grupa Rosjanek rozebrała się przed amerykańską ambasadą w Moskwie. Zrobiły to z „miłości” do „największego knura Hollywood”, producenta filmowego Harveya Weisteina oskarżanego przez wiele kobiet o ataki seksualne i gwałty.

Pięć Rosjanek nie zważając na zimno rozebrało się przed amerykańską ambasadą w Moskwie. W nagraniu zamieszczonym na rosyjskim portalu REN TV wyjaśniły powody swojego obnażania się.

– Jesteśmy tu po to, by wesprzeć Harveya Weinsteina, producenta filmu „Władca Pierścienia”, który jest prześladowany za to, że jest mężczyzną – powiedziała jedna z ekshibicjonistek.

Zanim kobiety zostały aresztowane zdążyły się jeszcze podzielić swymi przemyśleniami.

– Przyszłyśmy tu wesprzeć producenta, który ofiaruje kobietom seks. Seks to coś dobrego. Seks jest super. Jesteśmy tu po to, by powiedzieć, że mężczyzna, który proponuje kobietom seks jest wspaniały. Bo to oznacza, iż myśli, że jesteśmy piękne i seksy.

Kobiety są przekonane, że Weinstein żadnej z kobiet do seksu nie zmuszał.

Dwie z kobiet – Anastazja Dawidowa i Anastazja Wasiukiewicz opublikowały nawet swoje focie na Instagramie, na których proszą Weinsteina, by potraktował je tak jak na to zasługują

