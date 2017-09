Rośnie przewaga PiS nad PO. W sejmie tylko cztery partie. Zobacz wyniki najnowszego sondażu

PiS już z dwukrotną przewagą nad PO. 38 proc. osób deklarujących udział w wyborach do Sejmu zamierza głosować na PiS; 16 proc. na PO – wynika z wrześniowego sondażu Kantar Public. Kukiz’15 uzyskałby 9 proc. poparcia, a Nowoczesna – 8 proc. Oznacza to nic innego jak to, ze w sejmie znalazłyby się tylko 4 partie.

Gdyby wybory odbyły się we wrześniu, SLD nie przekroczyłoby progu wyborczego, uzyskując 4 proc. poparcia.

Nieco poniżej progu wyborczego znalazłaby się również PSL – 4 proc. i Partia Razem – 3 proc.

Partia Janusza Korwin Mikkego – WOLNOŚĆ może liczyć na 2% poparcia. Jest to o 1% więcej niż we wcześniejszym sondażu.

Jak wynika z badania, spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 16 proc. badanych nie było zdecydowanych, komu przekazaliby swoje poparcie.

Badanie przeprowadzono w dniach 1-6 września na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1018 mieszkańców dorosłych mieszkańców Polski.

Kantar Public (1-6.09):

▪️PiS-38% (+2)

▪️PO-16% (-2)

▪️K'15-9% (+1)

▪️.N-8% (-) Kolejny sondaż z serii:

PiS 📈

PO 📉

💪 — Kamil Kubiak 🇵🇱 (@Kubiak92) September 12, 2017

