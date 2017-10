Rozwiążą zagadkę tajemniczej śmierci w Dolinie Roztoki? Śledczy wyodrębnili DNA ze znalezionych w Tatrach ludzkich szczątków

Ze szczątków odnalezionych na początku września w Dolinie Roztoki w Tatrach udało się wyodrębnić kod DNA – poinformowała szefowa zakopiańskiej prokuratury Barbara Bogdanowicz. DNA zostanie porównane z próbkami pobranymi od wytypowanych rodzin.

– Kolejnym krokiem śledztwa będzie zarządzenie dalszych badań porównawczych z wytypowanymi osobami. Policja ustala krąg wszystkich potencjalnych rodzin, z których ta osoba mogła pochodzić – powiedziała prok. Bogdanowicz.

Szefowa prokuratury dodała, że gdyby zebrany od rodzin kod DNA nie pasował do odnalezionych szczątków, wówczas krąg osób typowanych do badań porównawczych będzie rozszerzony poza granice kraju.

– Na tym etapie nie możemy wykluczyć, że był to jakiś turysta z zagranicy, jednak na razie wszystko wskazuje na to, że był to obywatel Polski – dodała.

Na policję zgłosiło się w sumie ponad 10 rodzin z różnych stron Polski, które podejrzewają, że może chodzić o ich bliskiego. Uwagę śledczych wzbudziła szczególnie historia mężczyzny z Podkarpacia zaginionego w 2009 r.

Lekarze z zakładu medycyny sądowej potwierdzili, że są to szczątki mężczyzny w wieku między 35 a 50 lat, szczupłej budowy ciała i wzroście około 175 cm, ale na podstawie zebranych w Dolinie Roztoki dowodów, śledczy nie mogli ustalić przyczyny śmierci turysty.

Zobacz też: Nie siedźcie w domach. Będą nieziemskie widoki. „Karmazynowe niebo lepsze niż w Londynie” [FOTO]

Na ludzkie szczątki natknęli się 7 września pracownicy naukowi Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy badali drzewostan w Dolinie Roztoki. Wśród resztek ubrań i wyposażenia turystycznego znaleziono kość ramieniową. Podczas dalszych poszukiwań odnaleziono kolejne ludzkie kości, w tym czaszkę.

Wśród rzeczy były produkty spożywcze, na których widniały daty przydatności do spożycia – na jednym grudzień 2008 r., na kolejnym 2009 r. Śledczy przypuszczają, że zgon mógł nastąpić w latach 2007-2009. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zakopanem.

Dolina Roztoki to odgałęzienie Doliny Białki. Można do niej wejść ze szlaku prowadzącego do Morskiego Oka na wysokości Wodogrzmotów Mickiewicza i przejść nią obok wodospadu Wielka Siklawa do Doliny Pięciu Stawów Polskich.

Za PAP

Zobacz też: Wiemy, jakie temperatury będą w Polsce 1 listopada. Będziecie zaskoczeni [MAPKA]