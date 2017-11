„Rzeź orderowców” PRL? Będą odbierane odznaczenia nadawane osobom niegodnym. Ale są pewne pułapki

W Kancelarii Prezydenta ruszyły prace dotyczące niegodnego nadawania orderów i odznaczeń w okresie PRL.

„W Kancelarii Prezydenta RP trwają aktualnie wstępne prace analityczne mające na celu przygotowanie stanowiska w sprawie nadań Orderów Virtuti Militari przez władze Polski Ludowej” – dowiedział się „Nasz Dziennik” w biurze prasowym Kancelarii Prezydenta.

Z informacji gazety wynika, że doszło już do pierwszych spotkań w tej sprawie. Ze względu na to, że materia jest skomplikowana, będzie wymagała szczegółowej analizy historycznej i prawnej; potrzebne będą też konsultacje z szefem Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – podaje „Nasz Dziennik”. Wynika to z faktu, że w latach 1944-1989 orderem Virtuti Militari zostały odznaczone także osoby, które na to wyróżnienie zasługują, m.in. ojciec Maksymilian Maria Kolbe.

Prawnicy, na których powołuje się gazeta, oceniają, że aby odebrać odznaczenia niesłusznie nadawane w PRL-u, trzeba przygotować specjalną ustawę.(PAP)

Czytaj też: Afera seksualna na Wyspach. Minister obrony Jej Królewskiej Mości podał się do dymisji. „Nie sprostał wysokim standardom zachowania”

Zobacz też: „Ubranie Supermana” dla rosyjskiej armii. Odporne na ogień i odłamki [VIDEO]