Schetyna chce przejąć kontrolę nad ruchami destabilizującymi państwo. Powołał zespół, który ma „koordynować i inspirować” protesty

PO nigdy nie weźmie udziału w demontowaniu konstytucji – czy będzie robił to prezydent, czy PiS – oświadczył we wtorek lider PO Grzegorz Schetyna. Poinformował o powołaniu partyjnego zespołu, który ma inspirować i koordynować protesty przeciwko prezydenckim ustawom o SN i KRS. Wszystko wskazuje na to, że Schetyna chce przejąć nad prowokowaniem niepokojów w kraju.



W poniedziałek prezydent Andrzej Duda zaprezentował swe propozycje ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym; jeszcze we wtorek projekty mają zostać skierowane do Sejmu.

„Jako Platforma Obywatelska, partia o korzeniach demokratycznych, wolnościowych i właśnie obywatelskich, nigdy nie weźmiemy udziału w demontowaniu konstytucji – czy będzie robił to prezydent, czy też większość parlamentarna, partia PiS” – zadeklarował lider PO na konferencji prasowej.

Jak ocenił, z poniedziałkowych słów Andrzeja Dudy wynikało, że jego projekty będą właśnie zmierzać do takiego demontażu.

Zaznaczył przy tym, że nieobecność polityków Platformy podczas poniedziałkowego spotkania z prezydenta z przedstawicielami klubów parlamentarnych nie oznacza „bojkotu urzędu prezydenta”. „Będziemy rozmawiać o wielu rzeczach, ale nie pozwolimy na bezkarny demontaż konstytucji – ona jest ustawą zasadniczą, fundamentem państwa prawa” – podkreślił Schetyna.

Szef Platformy poinformował, że we wtorek zarząd PO powołał „zespół ds. ochrony niezawisłości sądów”, którym ma pokierować wiceszef PO, b. minister sprawiedliwości Borys Budka. W skład zespołu mają wejść parlamentarzyści Platformy. Jego celem ma być – według Schetyny – inspirowanie i koordynowanie w całym kraju ewentualnych protestów przeciwko prezydenckim ustawom.

Prezydencki projekt ustawy o SN ma wprowadzać m.in.: możliwość wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu, zapis by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania oraz utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników.

Andrzej Duda początkowo zaproponował też mechanizm, który zakładał, że gdy w terminie dwóch miesięcy Sejm nie wybierze większością 3/5 głosów sędziów do KRS, to wyboru spośród kandydatów zgłoszonych Sejmowi będzie dokonywał prezydent. W związku z tym przygotowany został też projekt zmiany konstytucji pozwalający prezydentowi dokonać nominacji członków KRS w sytuacji, gdy Sejm ich nie wybierze.

W tej sprawie Duda spotkał się z przedstawicielami klubów parlamentarnych (w spotkaniu nie wzięli udziału jedynie politycy PO). Po spotkaniu prezydent poinformował o nowej propozycji – zgodnie z nią, gdy nie uda się w Sejmie wybrać członków KRS większością 3/5 głosów, w kolejnym etapie każdy poseł będzie mógł głosować tylko na jednego kandydata.

PO szykuje się na kolejne bitwy z rządem i prezydentem. Takim tworem, który służył będzie destabilizacji państwa, Schetyna może chcieć też wybić się na lidera rozbitej opozycji.

