Sensacja na kwalifikacjach do skoków w Bischofshofen! Wygrał Polak, ale nie jest to Kamil Stoch

Dawid Kubacki osiągnął 136 m i wygrał kwalifikacje do sobotniego, ostatniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Piąty rezultat – 130 m – uzyskał Kamil Stoch. W pierwszej serii wystąpi siedmiu Polaków.

Drugi w kwalifikacjach był Norweg Johann Andre Forfang – 135 m, a trzeci Szwajcar Simon Ammann – 136 m.

Sobotni konkurs będzie ostatnim akordem 66. edycji TCS. Zdecydowanym liderem jest Stoch, który ma 64,5 pkt przewagi nad Niemcem Andreasem Wellingerem.

Dawid Kubacki jest aktualnie czwarty. Jeżeli powtórzyłby dzisiejszy sukces w kwalifikacjach, a Kamil Stoch zrobi to co zwykł robić, to jest szansa, że dwóch Polaków znajdzie się na podium.

Trzymamy kciuki!

Źródło: PAP