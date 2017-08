Sensacyjne doniesienia naukowców. Raka płuc nie powodują tylko papierosy! Jest jeszcze inna zaskakująca przyczyna

Raka płuc nie powodują tylko papierosy! Ta odmiana nowotworu jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród polskich mężczyzn.

Najbardziej zagrożeni są oczywiście nałogowi palacze. Epidemiolodzy z Uniwersytetu Ohio doszli jednak do sensacyjnego odkrycia. Udało im się poznać nieznany dotąd czynnik, wyraźnie zwiększający ryzyko zachorowania na ten rodzaj raka. Przyczyną ma być wysoki poziom witaminy B w organizmie!

Zazwyczaj panuję opinia, że nowotwór płuc powstaje w następstwie wieloletniego palenia papierosów. Przeważnie chorują na niego panowie powyżej 40. roku życia, a szczyt zachorowalności przypada na mężczyzn w siódmej dekadzie życia. Nikotynowy nałóg ma bezsprzecznie bezpośredni wpływ na powstawanie raka płuc. Zwiększa on prawdopodobieństwo zachorowania na ten rodzaj nowotworu o około 80-90 procent.

Zdaniem naukowców z USA istnieje związek pomiędzy wysokim poziomem witamin z grupy B a wyższym ryzykiem zachorowania na nowotwór płuc.

W badaniu wzięło udział ponad 32 tys. palaczy w wieku od 50 do 76 lat. Epidemiologom z Uniwersytetu w Ohio udało się stwierdzić, że mężczyźni, u których zaobserwowano wyższy poziom witaminy B6 i B12 byli obciążeni od 20 do aż 40 proc. wyższym ryzykiem zachorowania na nowotwór płuc w porównaniu do pozostałych badanych.

Nałogowi palacze, którzy mieli najwyższy poziom witaminy B6 w organizmie w porównaniu do reszty byli aż trzykrotnie bardziej narażeni na nowotwór płuc. Jeszcze większe zagrożenie dotyczyło osób z wysokim poziomem witaminy B12 – w tym przypadku ryzyko raka płuc było aż czterokrotnie wyższe niż u pozostałych.

Choć naukowcy podkreślają, że witaminy z grupy B są niezwykle istotne dla naszego organizmu i uczestniczą w wielu ważnych procesach (np. w replikacji DNA), to jednak okazuje się, że ich nadmiar może być dużo bardziej szkodliwy niż dotąd sądzono.

Do tej pory nigdy nie wskazywano związku pomiędzy witaminami z grupy B a chorobami nowotworowymi, dlatego konieczne są dalsze badania – zwłaszcza, że w dotychczasowych eksperymentach nie uwzględniono wszystkich witamin z grupy B (np. B9, czyli kwasu foliowego). Nie można też wykluczyć, że to nowotwór płuc powoduje u palaczy podwyższony poziom witaminy B.

Rak płuca daje charakterystyczne objawy, ale pojawiają się one zwykle dość późno, często dopiero wówczas, gdy nie jest już możliwe wyleczenie. U około 75% chorych występuje utrzymujący się przez wiele tygodni kaszel, u 2/3 pojawia się duszność (uczucie braku oddechu, „ciężki” oddech”, uczucie obezwładniającego zmęczenia), a u około 1/3 krwioplucie (poprzez krwioplucie należy rozumieć nie tylko odkrztuszanie krwi, ale również odkaszliwanie brunatnej wydzieliny lub krwiście podbarwionego śluzu).

Mogą się pojawić również inne objawy, takie jak ból w klatce piersiowej, chrypka, zaburzenia połykania i ból barku. Warto pamiętać, że nietypowo przebiegające i trudno poddające się leczeniu zapalenie płuc może – choć oczywiście nie musi – być objawem raka płuca.

radio zet/ Medical News Today/ Fox News/ Wolność24