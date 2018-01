Setki imigrantów szturmowały granicę. Ponad 200 wdarło się do Unii. Szokujące nagranie [VIDEO]

Setki imigrantów szturmowały granicę Maroka i Melilli – hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej. Wszystko zostało nagrane przez zaniepokojonych ludzi.

Jak podaje Daily Mail, imigrantom udało się przedrzeć przez graniczne fortyfikacje. Hiszpańskie władze poinformowały, że 209 osobom, udało się nielegalnie przebić przez granicę.

Jak podaje policja tylko setkę imigrantów zatrzymano. Nielegalnie wedrzeć się do kraju próbowało łącznie ok. 300 osób.

Jak podają hiszpańskie media jeden hiszpański gwardzista został poważnie ranny. Imigrant prawie odciął mu ucho.

Podczas szturmu na granicę cztery osoby które przedostały się na hiszpańskie terytorium nielegalnie zostały ranne. Udzielono im pomocy lekarskiej.

Filmy z wdzierania się imigrantów do Hiszpanii obiegły cały internet. Widzimy na nich rozpędzoną hordę, biegnącą w kierunku przejścia.

Ceuta i Melilla to dwie hiszpańskie enklawy w Afryce Północnej. To przez ich granice imigranci często próbują przedostać się przez ogrodzenie na terytorium Unii Europejskiej.

Często dochodzi tam do brutalnych starć hiszpańskiej policji z chcącymi wedrzeć się na terytorium Hiszpanii imigrantami .

Poniżej nagrania.

🆘‼😬🔥 #Spain: Again about 200 illegal migrants stormed the Spanish border fence in #Melilla (exclave). "BOSA" shouting (victory). One illegal migrant used a hook for the fence, as a border guard blocked his way, he has cut off the man's ear half, were taken to the hospital. pic.twitter.com/536TbY08qR

