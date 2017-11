Setki milionów na żłobki. Rząd przeznacza rekordową kwotę na program „Maluch Plus”

Dzięki programowi Maluch Plus w 2018 r. przeznaczymy na żłobki trzy razy więcej środków niż do tej pory. Ze 150 mln zł dotychczasowego finansowania dajemy 450 mln zł, z tego 200 mln zł z Funduszu Pracy – powiedziała dziś szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Maluch Plus to program, który wspiera powstawanie i rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Są to żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie.

Program skierowany jest do samorządów, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej. Termin składania wniosków, w zależności od podmiotu, upływa 17 i 24 listopada.

„Ze 150 mln dotychczasowego finansowania dajemy 450 mln, z tego 200 mln z Funduszu Pracy” – powiedziała minister na antenie radiowej Jedynki, podkreślając, że „plus” przy nazwie programu jest „znaczący”, bo oznacza on „trzykrotnie więcej środków niż w latach poprzednich”.

Rafalska podkreśliła, że resort widzi związek między dostępem do opieki nad dziećmi a aktywnością zawodową rodziców.

– „Wiemy, że w Polsce 70 proc. gmin nie ma żadnej instytucji opieki” – powiedziała, zaznaczając, że dla rodziców stanowi to poważną barierę, która utrudnia decyzję o powiększeniu rodziny.

„Dla nas jest też ważne, żeby powiększać sieć samorządowych placówek, dlatego że tam jest zarówno wysoki standard, jak i niższa odpłatność za pobyt dziecka” – zaznaczyła.

Rafalska podkreśliła, że w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju zawarta jest perspektywa 30-procentowego „użłobkowienia”, czyli objęcia dzieci do 3 roku życia opieką instytucjonalną. Obecnie wynosi ono niewiele ponad 10 proc. (PAP)

