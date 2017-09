Skandal czy cyrk? Policjanci z bronią i kilkunastu strażników miejskich zrobili wielką obławę. Cel – starszy sprzedawca warzyw

Na swoim profilu facebookowym Jasper Sołtysiewicz zamieścił wpis, w którym opisuje sytuację, jakiej był świadkiem przy metrze Wilanowska. Kilkunastu strażników miejskich i trzech policjantów zrobiło obławę na starszego mężczyznę sprzedającego warzywa i owoce. Dobrze chociaż, że nie wezwali antyterrorystów…

Jak relacjonuje Sołtysiewicz:

Jestem zażenowany sytuacją której byłem dziś świadkiem. Przy metrze Wilanowska mocno starszy pan (ok. 70 lat) sprzedawał warzywa, na co nie miał pozwolenia więc doszło do skonfiskowania towaru i cała sytuacja nie była by aż tak drastyczna gdyby nie to że oficerowie policji oraz straż miejska zorganizowali akcję jak by ten starszy pan co najmniej handlował tam żywym towarem.

Czytaj też: Korwin-Mikke: Mocne słowa o naszych rodakach. Kto nie chce zarabiać więcej? Polacy. Nie chcą – i już. Skąd to wiemy?

Starszego pana otoczyło KILKUNASTU oficerów straży miejskiej oraz 3 policjantów uzbrojonych w KARABINY MASZYNOWE. (Glauberyt – w rzeczywistości są to pistolety maszynowe – przyp. red.)

A mnie za robienie zdjęć zatrzymało kolejnych 2 policjantów nie umundurowanych w celu spisania oraz przeszukania. Wstyd mi jest że takie cyrki są sponsorowane między innymi z moich podatków.

Jak uważa Jasper Sołtysiewicz: (to nie jest tak że ten Pan nie chce płacić podatków tylko to państwo nie chce mu pozwolić legalnie handlować)

Tak więc drodzy obywatele możecie spać spokojnie bo szajka sprzedawców warzyw została rozbita przez dzielne i waleczne oddziały straży miejskiej oraz policji. Dajcie im medal za odwagę i wcześniejszą emeryturę !!!

Po tej skandalicznej sytuacji ktoś nie wytrzymał i oblał radiowóz straży miejskiej kwasem.

O tym zdarzeniu wypowiedziała się jedna ze strazniczek.

Radiowóz został oblany substancją chemiczną. Wszystko wydarzyło się po zakończeniu czynności, wobec osób które prowadziły handel w miejscu nieprzeznaczonym – mówi Monika Niźniak, rzeczniczka prasowa straży miejskiej w Warszawie. To nie pierwszy podobny atak, do którego doszło w ostatnich miesiącach.

Facebook: Jasper Sołtysiewicz/ Wolność24

Zobacz też: Najszybsza akcja policyjna w historii. Rabusie nie zdążyli zapakować łupów a już leżeli na ziemi [VIDEO]



Czytaj też: Mocne słowa JKM o rodakach. „Kto nie chce zarabiać więcej? Polacy”. Skąd to wiemy?