Skandal! Tak największa sieć piekarni w Wielkiej Brytanii zakpiła z chrześcijan. Zastąpili Jezusa hot-dogiem [VIDEO]

Skandal! W Wielkiej Brytanii znów zakpili z chrześcijan. Greggs, największa sieć piekarni w kraju, w swoim kalendarzu adwentowym w jednej ze scen zastąpiła Jezusa zapiekaną kiełbasą! Spotkało się to z ogromnym sprzeciwem i oburzeniem klientów. Firma natychmiast po fali negatywnych komentarzy zaczęła przepraszać za swój kontrowersyjny i głupi pomysł.

Jedna z najpopularniejszych piekarni w Wielkiej Brytanii chciała by było o niej głośno i to jej się udało. Mianowicie firma Greggs wydała kontrowersyjny kalendarz służący do odliczania dni od pierwszego dnia adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia.

W jednej ze scen pokazała odwiedziny Trzech Króli w stajence. Jednak był tu mały problem, zamiast maleńkiego Jezuska w żłobie leży… kiełbasa w bułce.

Co oczywiste pomysł włodarzy Greggsa spotkał się z druzgoczącą krytyką, a w mediach społecznościowych rozpętała się prawdziwa burza i fala hejta na popularną firmę.

Oburzeni klienci i osoby dotknięte ta reklamą za pomocą mediów społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter zarzucali Greggsowi brak podstawowej wrażliwości religijnej, zły gust i zapowiedzieli bojkot jego produktów.

Reklamą oburzeni są także Żydzi, bo przecież mały Jezus był Żydem, a zastąpiono go produktem wytworzonym z mięsa wieprzowego! Co zostało uznane za nieodpowiednie i obraźliwe.

Na reakcję ze strony firmy nie trzeba było długo czekać. Przedstawicielka Greggsa na łamach „The Northern Echo” zapewniała przeprosiła wszystkich, którzy poczuli się urażeni.

Dodała jednak, że bez względu na krytykę kalendarz wejdzie do sprzedaży w niezmienionej formie.

-„Nowatorskie kalendarze adwentowe istnieją od wielu lat, więc pomyśleliśmy, że nadszedł czas, aby stworzyć coś w tej koncepcji” – czytamy w oświadczeniu.

Jak czytamy w brytyjskich mediach, kalendarze zostaną wprowadzone do sprzedaży 20 listopada. Jak widać religię chrześcijańską można obrażać do woli..

Daily Mail/ Wolność24

