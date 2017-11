Skandal w Bełchatowie. Oszukała lekarzy żeby wycięli jej zdrowy żołądek. To nie koniec wyczynów szalonej pacjentki

Lekarze z Bełchatowa wycięli zdrowy żołądek. Operacji dokonano na podstawie sfałszowanej przez Martę M, dokumentacji medycznej. Sprawą zajmuje się prokuratura w Gliwicach. To jeszcze nie koniec. Kobieta jest również oskarżona o podrobienie podpisu prokuratora pod wnioskiem o pełnomocnictwo do opieki nad 16-letnim chłopcem, który nie istnieje.

Marta M. dokonała fałszerstwa dokumentacji medycznej. Nieprawdziwe badania żołądka sygnowane przez wymyślonych lekarzy wskazywały, że kobieta ma raka.

Lekarze bełchatowskiego szpitala, którym kobieta zaprezentowała wyniki, zdecydowali się na operacyjne usunięcie żołądka, na którym miał rozwijać się nowotwór.

Lekarze o swoim błędzie zorientowali się już po operacji. Chirurg, który prowadził zabieg, stwierdził, że nie odpowiada za ocenę stanu zdrowia narządu, a jego zadaniem jest sprawne przeprowadzenie operacji.

Szpital zgłosił sprawę do prokuratury, która uznała jednak, że kobieta cierpi na poważne zaburzenia psychiczne i należy skierować ją na leczenie.

Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury. Ma to związek z drugim śledztwem, które prowadzone jest w Krakowie. Marta M. przyznała się bowiem nie tylko do fałszowania podpisów lekarzy.

Kobieta podrobiła również podpis prokuratora, dzięki czemu mogła stać się prawnym reprezentantem 16-letniego chłopca z domu dziecka. Problem w tym, że dziecko nie istnieje.

Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach bada również, czy lekarze, którzy wycieli kobiecie żołądek, dopuścili się spowodowania nieumyślnego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Źródło: dziennikzachodni.pl/TVN24