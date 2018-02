Skandal w Tel Awiwie. Żydzi zdewastowali polską ambasadę! [FOTO]

Swastyki i obraźliwe napisy pojawiły się na wejściu do polskiej placówki dyplomatycznej w Tel Awiwie. Sprawą zajęła się już policja, która rozpoczęła śledztwo. Spekuluje się, że akt wandalizmu był spowodowany ponownym zaostrzeniem stosunków na linii Polska-Izrael.

O zdewastowaniu wejścia do polskiej ambasady doniósł „The Times of Israel”. Na furcie oraz tablicy z ogłoszeniami pojawiły się swastyki i wulgarne napisy obrażające Polaków. Jak dotąd nie ustalono, kto jest sprawcą.

Polska placówka nie wydała w sprawie żadnego oświadczenia. Zgodnie z informacjami izraelskiej gazety, aktem wandalizmu zajęła się już policja.

Pojawiają się opinie, że sprawcy chcieli w ten sposób zaprotestować przeciw słowom Mateusza Morawieckiego dotyczących żydowskich zbrodniarzy w czasie Drugiej Wojny Światowej

Nie jest to pierwszy taki incydent. 8 grudnia pod budynkiem odbywał się protest osób, które krytykowały nowelizację ustawy o IPN. W czasie wiecu część demonstrantów wdarła się na teren placówki dyplomatycznej, który w świetle prawa międzynarodowego jest częścią polskiego terytorium.

Według relacji polskich turystów w Izraelu dochodzi również do coraz częstszych aktów wrogości wobec naszych rodaków.

Grafitti painted at entrance to Polish embassy in Tel Aviv, Israel. pic.twitter.com/1nYcBCMd2a

— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) 18 lutego 2018