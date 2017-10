Skandaliczne zachowanie ochrony w czasie ataku nożownika w Stalowej Woli. „Stali i patrzyli, co zrobi”. Czy we wszystkich galeriach handlowych w Polsce jest tak samo? [VIDEO]

Ranni w ataku nożownika ze Stalowej Woli ludzie szczęśliwie wracają do zdrowia. Z ich zeznań wyłania się jednak przerażający obraz niekompetencji ochrony galerii handlowej Vivo, gdzie doszło do zbrodni, w której zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych.

Ostatnią zranioną przez Konrada K. osobą był Damian Kuziora. Z jego relacji dla „Faktów” TVN wynika, że ochrona obiektu nie zrobiła nic, by powstrzymać napastnika.

„Mężczyźni stali w galerii i cały czas patrzyli. I to tacy rośli mężczyźni, z ochrony. Cały czas patrzyli, co on zrobi” – mówił.

Jego opinię potwierdzają pytani przez reporterkę „Faktów” pracownicy galerii. „Brakowało jakiegokolwiek komunikatu, ostrzeżenia przez megafony, czegokolwiek. Ochrona tego obiektu jest w złej kondycji, bo panowie, jak nie palą fajek na zewnątrz, to piją kawę, a w tej chwili zniknęli wszyscy” – mówiła jedna z pracownik sklepu.

Tego dnia ochroniarzy w galerii było czterech. Jednak żaden z nich nie ruszył, by powstrzymać napastnika – wynika z relacji dla „Faktów”. Żaden też nie pomógł rannym ludziom. Zrobiły to pracownice znajdującej się w galerii apteki.

Damian Kuziora został raniony przez nożownika w brzuch, kiedy odmówił oddania mu swojego auta. Gdyby nie to, Konrad K. prawdopodobnie uciekł by z miejsca zbrodni. Zamiast tego dopadli go w końcu dwaj mężczyźni, prawdopodobnie przypadkowi klienci (policja nie ujawnia ich tożsamości), którzy powalili i pobili nożownika, przytrzymując go aż do przybycia policji. Sytuację tą pokazuje zamieszczone nagranie.

Jak by skończyła się ta sprawa dla Konrada K., gdy chociaż jeden z klientów galerii miał broń? Prawdopodobnie napastnik zostałby unieszkodliwiony już po zadaniu pierwszych ciosów. Fikcja polegająca na tym, że bezpieczeństwo obywateli powierza się źle wyszkolonym i jeszcze gorzej opłacanym ochroniarzom zamiast dać prawo do posiadania broni obywatelom kosztowała zdrowie i życie kolejnych osób.

