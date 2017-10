Śmierć 23-letniej Polki w Londynie. Sprawca przyznał się do zabójstwa z premedytacją

23-letni Grzegorz Kosiec przyznał się do zamordowała 20-letniej studentki architektury Karoliny Chwiluk – donosi portal polishexpress.co.uk. Na początku mężczyzna utrzymywał, że pozbawił kobietę życia nieumyślnie, później przyznał się jednak do zabójstwa z premedytacją.



Do tragedii doszło 4. maja br. we wschodnim Londynie. Kosiec chciał się zemścić za to, że dziewczyna z nim zerwała. Wpadł do mieszkania znajomych Karoliny i zaczął dźgać ludzi na oślep.

20-latka doznała tak rozległych obrażeń, że lekarzom nie udało się uratować jej życia. Ranni zostali też znajomi dziewczyny 24-letni Dawid Czerwiwski i 42-letnia Monika Fijak.

Przez kilka miesięcy mężczyzna zeznawał, że nie miał zamiaru zabić byłej dziewczyny. Jednak ostatecznie przyznał się do zabójstwa z premedytacją.

Źródło: polishexpress.co.uk

