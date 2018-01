PILNE. Śmigłowce ruszyły. Akcja ratunkowa Tomka Mackiewicza rozpoczęta

Nie o 4 nad ranem polskiego czasu jak zapowiadano, ale dopiero po 9 rozpoczęła akcja ratunkowa Tomasza Mackiewicza i Elisabeth Revol, uwięzionych pod szczytem Nanga Parbat. Informację potwierdził TVN24 kierownik wyprawy na K2, Krzysztof Wielicki.

Akcja miała rozpocząć się około 4 nad ranem polskiego czasu. Dwoma śmigłowcami spod K2 miała polecieć czwórka himalaistów: Adam Bielecki, Piotr Tomala, Jarek Botor i Marek Chmielarski. Są spakowani i czekają na przylot maszyn. Spod K2 do Nanga Parbat w tych warunkach pogodowych są około 2 godziny lotu. Ekipa podejmie decyzję co do dalszych działań.

„Decyzję będziemy podejmowali na podstawie pogody i informacji od Revol. Dla nas będą to bardzo ważne informacje, w jakim stanie jest Tomek, czy miał maszynkę, płyny. Te informacje pozwolą zdecydować, czy zespół pierwszy przejmie Revol, czy pójdzie wyżej do Tomka” – kontynuował Wielicki.

38-letnia Francuzka Elizabeth Revol, która razem z Mackiewiczem miała zaatakować szczyt K2 i utknęła tam razem z nim na wysokości 7280 metrów, zdecydowała się na samotne zejście. Dziś wczesnym rankiem znajdowała się na wysokości 6700 metrów.

„Wiemy, że ma odmrożone palce u stóp. Revol jest żywa, reaguje, komunikuje” – poinformował Wielicki.

Polski himalaista który pozostał w namiocie na wysokości 7280 metrów boryka się z tymczasem chorobą wysokościową i ślepotą śnieżną. Nie ma od niego informacji. Poniżej zdjęcia ekipy ratunkowej, która w pełnym wyposażeniu czeka już pod K2 na przylot pakistańskich śmigłowców i transport pod Nanga Parbat.

#NangaParbat

Adam Bielecki, Jarosław Botor, Piotr Tomala, Denis Urubko pic.twitter.com/TPTluFs8YD — Hanna Puchalska (@hanna_puchalska) 27 stycznia 2018

Na szczycie Nanga Parbat wiatr wieje z prędkością 100 km/godzinę, a temperatura odczuwalna to podobno nawet minus 60 stopni Celsjusza.

Czytaj też: Dramat Polaka pod Nanga Parbat – najnowsze informacje. Czy jego towarzyszce uda się samodzielnie zejść?