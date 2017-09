SONDAŻ: Nowy ranking zaufania. Prezydent i PiS biorą wszystko, fatalny wynik opozycji totalnej

Prezydent Andrzej Duda cieszy się największym (71 proc.) zaufaniem społecznym – wynika z sondażu CBOS. Na kolejnych miejscach są: premier Beata Szydło (56 proc.) i Paweł Kukiz (51 proc.). Liderami rankingu nieufności są szef MON Antoni Macierewicz (55 proc.) i szef PO Grzegorz Schetyna (51 proc.).

CBOS podkreśla, że sierpniowy sondaż przyniósł sporo zmian w notowaniach przedstawicieli sceny politycznej.

Największym zaufaniem Polaków nadal cieszy się prezydent Andrzej Duda. CBOS zwraca uwagę, że aktualne notowania głowy państwa są lepsze od tych, jakie uzyskiwał w całym dotychczasowym okresie pełnienia urzędu. W stosunku do ocen z początku lipca, w sierpniu zaufanie do prezydenta wzrosło aż o 11 punktów procentowych (do 71 proc.); jednocześnie bardzo znacząco (o 9 punktów) spadła liczba tych, którzy mu nie ufają (do 18 proc.)

Czytaj też: To już pewne: dwaj 17-letni Marokańczycy brali udział w brutalnym gwałcie w Rimini. Wkrótce w ręce policji może trafić trzeci przestępca [AKTUALIZACJA]

Drugie miejsce wśród najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmuje premier Beata Szydło. Zaufanie do szefowej rządu nie zmieniło się znacząco od początku lipca i obecnie wynosi 56 proc.; nieufność w stosunku do szefowej rządu wyraża 31 proc..

Trzecim i ostatnim, któremu ufa ponad połowa Polaków, jest lider Kukiz’15 Paweł Kukiz. Ufa mu 51 proc. respondentów; 20 proc. deklaruje nieufność.

Politykiem traktowanym z największą nieufnością przez Polaków jest niezmiennie Antoni Macierewicz. W sierpniu nieufność w stosunku do szefa MON wyrażała ponad połowa ankietowanych (55 proc.); 28 proc. wyrażało wobec niego nieufność.

Drugie miejsce na liście polityków najczęściej budzących nieufność zajmuje szef PO Grzegorz Schetyna, któremu nie ufa 51 proc. badanych (23 proc. zaufania). Trzecie miejsce w rankingu nieufności zajmuje lider PiS Jarosław Kaczyński z 50 proc. negatywnych wskazań. Na czwartym miejscu znalazł się lider Nowoczesnej Ryszard Petru, któremu nie ufa 47 proc. respondentów (23 proc. zaufania).

Wicepremierowi szefowi resortów rozwoju i finansów Mateuszowi Morawieckiemu ufa 43 proc. badanych, a nieufność wyraża 17 proc.

Prokurator generalny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro otrzymał 42 proc. deklaracji zaufania. Jednocześnie – zwraca uwagę CBOS – niezmiennie pozostaje on politykiem odbieranym kontrowersyjnie i obok sporego zaufania budzi wśród badanych prawie równie dużo negatywnych emocji (40 proc. deklaracji nieufności).

Po 37 proc. deklaracji zaufania zebrało w sierpniu troje polityków rządzącej partii: prezes PiS Jarosław Kaczyński (50 proc. nieufności), szef MSWiA Mariusz Błaszczak (31 proc. deklaracji nieufności), a także minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska (16 proc. deklaracji nieufności).

34 proc badanych ma zaufanie do wicepremiera, szefa resortu nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina (25 proc. nieufności).

29 proc. ufa szefowi polskiej dyplomacji Witoldowi Waszczykowskiemu (29 proc. deklaracji nieufności). Prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi ufa 28 proc., a 13 proc. deklaruje nieufność.

Poseł PO Borys Budka ma 21 proc. zaufania i 24 proc. nieufności. Posłance Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pihowicz ufa 20 proc., przy 14 proc. osób wyrażających nieufność. Minister środowiska Jan Szyszko cieszy się 19 proc. zaufaniem; 37 proc. badanych nie ufa mu.

Zaufanie do polityków u progu nowego sezonu politycznego pic.twitter.com/9EtqZOoXJp — CBOS (@CBOS_Info) September 1, 2017

Przeczytaj też: Szokujące nagranie z Flensburga. Imigranci wszczynają awanturę i biją się z Niemcami krzycząc „Allahu Akbar”! [VIDEO]