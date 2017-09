Spiderman się chowa. Przed tym psem nie ma ucieczki [VIDEO]

Wyczyny tego amerykańskiego „super-pitbula” to wynik treningu, jakiemu poddawane są psy szkolone do „ekstremalnych zadań obronnych”.

Nie wierzycie, że pies może wspiąć się na pionową, gładką ścianę? To obejrzyjcie to video. Ściana, na która wskakuje, by chwycić cel ma 30 stóp, czyli prawie 10 metrów. Nic dziwnego, że internauci już nazwali tego pitbula „Spidermanem w przebraniu psa”.

