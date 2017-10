Środowiska seksualnych perwersów kłamią i wykorzystują śmierć chłopca do swoich plugawych celów

Odnosząc się do hucpy medialnej w sprawie samobójstwa czternastoletniego chłopca, Rafał Ziemkiewicz w opublikowanym na portalu Interia artykule „Tęczowe Hieny” oskarżył „środowiska seksualnych perwersów, występujące pod dziwacznym skrótem „LGBT”, o to, że „postanowiły pośmiertnie zapisać samobójcę do siebie i zrobić z niego świętego męczennika swojej „gejowskiej” sprawy”.

Zdaniem Rafała Ziemkiewicza kłamliwy news o rzekomym homoseksualizmie chłopca został wykorzystany przez lewicę do „bełkotu o „nietolerancji” i dobrze już znanego celebryckiego wybrzydzania na Polskę, ciemną, katolicką i obskurancką, z której trzeba uciekać, bo wstyd tu żyć (inna sprawa, że im bardziej który pajac nas tym swoim wyjazdem straszy, tym bardziej siedzi tu dalej i powtarza swoje brednie w kolejnych mediach)”.

Zdaniem Rafała Ziemkiewicza „perwersi w specjalnym liście, rozesłanym do najczęstszych bywalców plotkarskich portali, zagrozili im wprost, że jeśli się nie włączą w akcję propagowania fejka o „zamęczonym geju” (…), to będą mieli u nich przerąbane”.

Według Rafała Ziemkiewicza hucpę podkręciła „Krystyna Pawłowicz (zwykle to ona pełni rolę takiego „odwróconego rezonatora” dla lewactwa, (…) sugestią, że winni śmierci nastolatka są ci, co swoją homopropagandą skłonili go do aberracyjnych zachowań”.

W swoim artykule Rafał Ziemkiewicz przypomniał też inne kłamstwa medialne rozpowszechniane przez lewicę:

– Pan Diduszko układał się na asfalcie, pozując podczas „ciamajdanu” zachodnim reporterom do zdjęć jako rzekoma ofiara pobicia przez policję,

– pan Demirski puścił w necie zdjęcie w teatralnej charakteryzacji wraz z historyjką, jak rzekomo został pobity przez jakichś kibiców czy narodowców,

– pan Wojewódzki kontaminował, jakoby jakiś wszechpolak oblał go kwasem, krzycząc „niech żyje Polska”…

To nic, że to było wszystko nieprawdą – mediosfera to głuchy telefon, wystarczy, że coś zaistniało, dementi zawsze ma zasięg mniejszy od „brejking niusa”, zresztą zwykle przychodzi już po tym, jak ów „nius” wywarł zaplanowany skutek. Dziecięcy trupek ułożony na tureckiej plaży posłużył do zorkiestrowanej kampanii, której uwieńczeniem było szerokie otworzenie przez Angelę Merkel drzwi Europy dla imigrantów”.

Od kilku lat obnażanie kłamstw lewicy wiąże się z byciem blokowanym i cenzurowanym na portalu społecznościowym mającym pozycje monopolisty na rynku. Każdy kto popełnia zbrodnie braku entuzjazmu wobec patologicznych działań tęczowej lewicy jest usuwany z życia internetowego niczym Żyd z terenów niemieckiej okupacji. Miejmy nadzieje, że nie spotka to i Rafała Ziemkiewicza, tak celnie wskazującego na szkodliwość politycznej grupy sodomitów.

Jan Bodakowski

