Stanisław Michalkiewicz – polityka PiS wobec Ukrainy to „rekordy głupoty, łajdactwa i kur**stwa.” Amerykanie wyznaczyli Polsce role „pogotowia seksualnego dla Ukrainy”

Wzrastają nastroje anty-ukraińskie wśród naszych polityków i publicystów. Stanisław Michalkiewicz w artykule „Pogotowie seksualne dla Ukrainy” opublikowanym na stronie „Magna Polonia” stwierdził, że „to, co rządy w Warszawie wyprawiają w stosunkach z Ukrainą, bije wszelkie rekordy głupoty, łajdactwa i – trzeba to niestety powiedzieć – kurewstwa”.

Zdaniem Stanisława Michalkiewicza popierana przez władze III RP Pomarańczowa Rewolucja przekazała władzę nad Ukrainą banderowcom – Juszczence i Tymoszenko.

Stało się tak, bo na zachodzie ukraińska diaspora zdominowana jest przez banderowców.

Publicysta przypomniał, że Tymoszenko prowadziła wypożyczalnię kaset porno, zarobiła na współpracy w handlu ropą z Rosjanami, co musiało się wiązać ze współpracą z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU.

Według Stanisława Michalkiewicza Amerykanie wyznaczyli Polsce rolę „pogotowia seksualnego dla Ukrainy – jak tylko któryś z tamtejszych grandziarzy kiwnie palcem, to nasi Umiłowani Przywódcy od razu mu się nadstawiają i to ponad podziałami – zarówno płomienni dzierżawcy monopolu na patriotyzm, jak i przedstawiciele obozu zdrady i zaprzaństwa”.

W swoim artykule Stanisław Michalkiewicz przypomniał, że „stary żydowski finansowy grandziarz Jerzy Soros wyłożył zaledwie 20 mln dolarów” na Pomarańczową Rewolucje, i „5 miliardów” na ostatni majdan.

Zdaniem Stanisława Michalkiewicza działalność PiS „polega na żyrowaniu w ciemno wszystkiego, na co tylko wpadnie rząd w Kijowie. To jest kurewstwo, a nie polityka. Przynosi to oczywiście rezultaty opłakane, bo cwane ukraińskie rezuny znakomicie opanowały sztukę obcinania kuponów od prezentowania Ukrainy jako państwa specjalnej troski, któremu lepiej się nie sprzeciwiać, podobnie jak szurniętemu dziecku”.

Dla Stanisława Michalkiewicza skandalem jest to, że „awanturnik nazwiskiem Michał Saakaszwili, który w Gruzji poszukiwany jest listem gończym (…) hula sobie po Polsce” oraz to, że „ukraiński minister postawił (…) warunek, że tamtejsze władze rozważą zgodę na ekshumację polskich ofiar banderowskiego ludobójstwa, jeśli polskie władze odbudują pomnik banderowców w Hruszowicach”.

Opracował Jan Bodakowski

