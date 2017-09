Straż Graniczna dostanie granatniki. „Przeciwko nielegalnej imigracji i przemytnikom”

Na razie jest za wcześnie żeby mówić o tym, kiedy i do jakich jednostek trafią granatniki – poinformowała rzeczniczka prasowa Komendanta Głównego SG Angieszka Golias. MSWiA przygotowało projekt noweli, który zakłada, że straż graniczna będzie mogła posiadać granatniki.

Z Oceny Skutków Regulacji(OSR) do noweli rozporządzenia MSWiA ws. uzbrojenia Straży Granicznej wynika, że zakup granatników nastąpiłby w ramach budżetu SG w 2019 r.

Golias powiedziała, że wprowadzenie nowego rodzaju środków wchodzących w skład uzbrojenia tej formacji wynika z konieczności podniesienia skuteczności działań mających na celu ochronę nienaruszalności granicy, zwalczanie przestępczości granicznej i nielegalnej migracji. W projekcie rozporządzenia wspomniano o pojawiającym się w kontekście nielegalnej migracji zagrożeniu, czyli działalności grup przestępczych.

Zobacz: Tak wściekłego Trumpa jeszcze nie widzieli. „Zabierzcie tego skur…!” O co poszło?

„Grupy przestępcze, zarówno te działające w obszarze nielegalnej migracji, jak i zajmujące się przemytem, są bardziej zdeterminowane, coraz lepiej zorganizowane i wyposażone, oraz niejednokrotnie uzbrojone. W uzasadnieniu napisano także, że wzięto pod uwagę zmieniającą się sytuację w bezpośrednim sąsiedztwie RP, zatem doposażenie formacji ma charakter prewencyjny, abyśmy w przypadku takiej konieczności mogli użyć granatników do oświetlania terenu, stawiania zasłon dymnych, czy z większą skutecznością zastosować niektóre ze środków przymusu bezpośredniego” – powiedziała Golias.

Podkreśliła, że choć obronę granicy państwowej w przypadku zbrojnego konfliktu przejmują siły zbrojne, to Straż Graniczna jest odpowiedzialna za zapewnienie porządku publicznego na przejściach granicznych. „I jako formacja będąca na pierwszej linii powinna posiadać wyposażenie dostosowane do zadań określonych w ustawie z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa, również tych realizowanych we współdziałaniu z innymi służbami” – dodała.

Zobacz: „Niezwyciężeni” IPN-u odblokowani na YouTubie. Winny zawieszenia filmu przeprosił

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazano, że „skuteczne wykonywanie ustawowych zadań Straży Granicznej w zakresie ochrony granicy, zwalczanie zagrożeń migracyjnych, w tym przestępczości związanej z nielegalną migracją, a także zapewnienie porządku publicznego w przejściach granicznych wymaga adekwatnych środków umożliwiających przeciwdziałanie występującym zagrożeniom dla realizacji tych zadań”.

Dodano, że nowy rodzaj środków wchodzących w skład uzbrojenia SG konieczny jest także z powodu wyzwań związanych z działalnością zorganizowanych grup przestępczych m.in. o charakterze międzynarodowym.

Wskazano, że granatniki mogą być użyte do skutecznego oświetlania terenu, stawiania zasłon dymnych czy też miotania środków obezwładniających, „w celu przywracania bezpieczeństwa i porządku publicznego w przejściach granicznych i w strefach nadgranicznych w trakcie prowadzenia działań granicznych, a także do odpierania ewentualnych ataku o charakterze zbrojnym”.

Źródło: PAP



Zobacz też: Dżihadyści chcieli zrobić propagandowy film. Nagrali własną śmierć [VIDEO]