Świat na krawędzi wojny. Służby zachęcają Trumpa do opcji wojskowej. „Czas się kończy. To ostatnie chwile dla Prezydenta”

Szefowie CIA ostrzegają prezydenta USA Donalda Trumpa, że pozostało tylko „trzymiesięczne okno”, w którym można zatrzymać program rakietowy Korei Północnej.

Podczas wizyty w Londynie, były amerykański ambasador przy ONZ John Bolton powiedział urzędnikom w Izbie Gmin o ostrzeżeniach CIA, że cała Ameryka może wkrótce znaleźć się w zasięgu pocisków Pjongjangu.

Pan Bolton, który służył pod rządami George’a W. Busha, niedawno wygłosił serię ostrzeżeń w kilku amerykańskich telewizjach.

Podczas wywiadu na Fox News pod koniec zeszłego miesiąca ostrzegł, że dyplomatyczne opcje wygasły po tym, jak Korea Północna wystrzeliła nowy model międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM), a Kim stwierdził, że ​​Hwasong-15 uzbrojony w głowicę nuklearną może sięgnąć kontynent amerykański.

Jeśli doniesienia Pjongjangu okażą się prawdą, oznacza to, że reżim Kim Dzong Una stał się rzeczywistym zagrożeniem nuklearnym dla USA. „Trzeba zadać pytanie, kiedy zaczniemy poważnie rozważać opcję wojskową. Nie ma czasu, aby stosować same sankcje. Jeśli Departament Stanu nadal będzie skupiał się na sankcjach, to gwarantuję ci. Założę się, że Korea Płn. dostarczy ci na ranczo broń nuklearną” – mówił w jednej z telewizji.

„Jedyna rozgrywka dyplomatyczna, jaka tutaj została dotyczy Chin” – dodał.

„Chiny mają wyjątkową możliwość obalenia reżimu w Korei Północnej, połączenia dwóch Korei, wprowadzenia nowego porządku, pozbycia się broni jądrowej, ale nie ma czasu, aby rozmawiać o tym z Koreą Północną , ponieważ wykorzystają dodatkowy czas na udoskonalanie potencjału jądrowego” – tłumaczył.

Bolton wyraził też obawę, że Korea Płn. może być supermarketem militarnym np. dla Iranu czy ISIS, albo każdego innego państwa, które będzie chciało mieć broń jądrową.

Według profesora Steve’a Tsanga, dyrektora Instytutu Chin w Szkole Orientalistyczno-Afrykańskiej Uniwersytetu w Londynie (SOAS) Chiny nie mają powodu, żeby angażować się w konflikt z Pjongjangiem.

„Prezydent Xi Jinping nie ma motywacji, aby to zrobić. Chińska polityka ogranicza się po prostu do łagodzenia problemu Korei Północnej, a nie do jego rozwiązania” – powiedział.

Bolton skrytykował politykę Stanów Zjednoczonych prowadzoną w relacjach z reżimem północnokoreańskim przez ostatnich 25 lat. Podkreślił, że wszelkie próby dyplomatyczne zawiodły, a teraz pozostaje rozpatrzenie opcji interwencji militarnej.

