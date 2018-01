Sylwester po niemiecku. Z rozpędzonego samochodu strzelali fajerwerkami prosto w ludzi. Szokujące nagranie w sieci [VIDEO]

W niemieckim Bonn doszło do niebezpiecznej sytuacji. Agresywny osobnik w Sylwestra strzelał fajerwerkami z jadącego samochodu prosto w bawiących się ludzi. Ci uciekali w panice. W sieci pojawiło się właśnie szokujące nagranie.

Wielu ludzi lubi rozpocząć Nowy Rok z hukiem petard i fajerwerków. To co wydarzyło się na ulicach Bonn nie mieści się jednak w głowie. Ludzie przeżyli tam istne piekło kiedy ktoś z rozpędzonego samochodu zaczął do nich strzelać jak do kaczek.

W nagraniu widzimy samochód jadący do przodu i cofający się. Jeden z pasażerów trzyma fajerwerki i strzela z okna czerwonymi i zielonymi kulami. Celuje z fajerwerków w kierunku ludzi, którzy w panice uciekają.

Film nagrano z okna wysokiego budynku. Nagrywający też nie jest lepszy. Śmieje się, gdy przerażeni ludzie uciekają. Zaczynają biec szybciej, gdy czerwony samochód skręca za róg i zbliża się do nich.

Jak podaje niemiecka policja, szczęśliwie nikt nie został ranny. Najwyraźniej pasażerowie auta byli zbyt pijani by trafić w przechodniów.

Według niemieckiej gazety „Kölner Stadt-Anzeiger” policja bada film i próbuje ustalić sprawców. Poniżej nagranie.

Wolność24/ Daily Mail