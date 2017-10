Syn posłanki PO pogrąży karierę matki? Złapali go z narkotykami. Miał przy sobie śmieszne ilości, ale grożą mu 3 lata więzienia bo takie mamy prawo

Syn posłanki PO pogrąży karierę polityczną swojej matki? 3 października policja zatrzymała 32-letniego kierowcę Macieja M. Mężczyzna po zatrzymaniu miał zachowywać się „irracjonalnie”. Został zrewidowany, w wyniku czego znaleziono przy nim narkotyki.

Syn posłanki PO Maciej M. został zatrzymany przez policję 3 października, kiedy poruszał się Citroenem Xsara po ulicach Szczawna-Zdroju. Mężczyzna jechał samochodem bez świateł około godzinny 23.00.

Po tym, jak policja otworzyła drzwi Citroena Xsara, miał uderzyć funkcjonariuszy zapach marihuany. Po przeszukaniu Macieja M. okazało się, że ma on przy sobie niedopalonego skręta marihuany o wadze 0,75 g.

Od mężczyzny pobrano krew do analizy, aby ustalić, czy pojazd prowadził pod wpływem narkotyku. 32-latek przyznał się, że to jego narkotyki.

Następnego dnia w czasie przeszukania mieszkania zatrzymanego, znaleziono 0,95 g białej substancji. Analiza w testerze wykazała, że to amfetamina.

Została przekazana do dalszej analizy. Maciej M. przyznał się do posiadania narkotyków. Grozi mu za to do 3 lat więzienia. Według nieoficjalnych informacji, mężczyzna jest synem posłanki Platformy Obywatelskiej.

Matka Macieja M. jest załamana, gdyż wie, że wybryk jej syna fatalnie wpłynie na jej karierę polityczną nie tylko w kręgach Platformy.

Niektórzy mówią wręcz o tym, że w następnych wyborach jako matka zatrzymanego za posiadanie narkotyków nie będzie miała szans na powodzenie i nie znajdzie się na listach wyborczych.

Maciej M. usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Grozi za to do 3 lat więzienia.

Takie głupie mamy prawo, które karze ludzi nawet za pół skręta. W takich sytuacjach kierowca powinien być ukarany za jazdę pod wpływem i stworzenie zagrożenia na drodze (brak świateł o 23.00), a nie za posiadanie narkotyków.

wprost.pl/ fakt.pl/ Wolność24