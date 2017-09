Szczery czarnoskóry imigrant deklaruje „sramy na wasze prawo, kulturę, mentalność. Łapiemy Wasze kobiety i co nam zrobicie?” [VIDEO]

Unia Europejska chce zainstalować w Polsce setki tysięcy czarnoskórych islamskich imigrantów w Polsce. UE w tej antypolskiej działalności wspiera groteskowa opozycja. Obecność w Europie zachodniej islamskich imigrantów z Afryki spowodowała niezwykle dolegliwy społecznie wzrost przestępczości.

W sieci pojawiło się wideo w którym czarnoskóry imigrant deklaruje Niemcom „Sramy na wasze prawo, kulturę, mentalność i policję. Łapiemy wasze kobiety i robimy co chcemy”.

Murzyn na filmie deklaruje „wszystkie pieniądze jakie dostaję do 328 euro. Moi przyjaciele podejmują prace dorywcze, mały biznes, tak? Ale nie zarobią tyle w mojej ojczyźnie. Czego więc chcecie? Nie mam nic wspólnego z waszym prawem! Dlaczego? Bo wyznaję całkowicie inną religię, całkowicie odmienną mentalność i całkowicie inną kulturę. Wasze prawo mnie nie obowiązuje. Ono jest dla was”.

Cytowany czarny niczym heban imigrant deklaruje „wasi mężczyźni nie mają jaj. Wasza policja nie ma jaj i nic nie może zrobić. Mogę na nich splunąć, a oni nic nie zrobią. Mogę kogoś pobić na miazgę, a oni nic z tym nie zrobią. Co z tym zrobicie? Co z tym zrobicie?”.

Zdaniem czarnoskórego imigranta „Nie macie prawa nic powiedzieć we własnym kraju. Wasi euro politycy tylko „bla, bla , bla”, gadają, gadają gadają. (…) Oni nie mają jaj. Wy nie macie jaj”.

Murzyn-imigrant stwierdza na publikowanym w internecie filmie „Ja tu przyjechałem i nie wrócę, niezależnie od sytuacji. (…) Sramy na wasze prawo, na waszą kulturę, na waszą mentalność, na waszą policję. Wasi sędziowie nie mają jaj. Łapiemy wasze kobiety, robimy co chcemy, popychamy, kopiemy, plujemy, tfu. I co zrobicie? Co zrobicie? Gówno mnie to obchodzi. Ja tu przyjechałem i tu zostanę. Francji już nie ma, Belgii i Holandii też nie. Teraz czas na Niemcy”.

