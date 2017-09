Szejk wyjaśnia dlaczego kobiety nie powinny prowadzić samochodu. Stracił kontakt z rzeczywistością. „Kobiety dysponują zaledwie…”

Arabski duchowny uważa, że kobiety nie powinny jeździć samochodem ponieważ angażują do tego zaledwie jedną czwartą mózgu. Szejk Saad Al-Hijri został pozbawiony wykonywania obowiązków religijnych ze względu na jego skandaliczne wypowiedzi.

Al-Hijri głosił podczas swoich wykładów, że kobiety nie powinny mieć prawa do prowadzenia pojazdów. Według niego kobiety dysponują zaledwie połową takiego potencjału intelektualnego jak mężczyźni, a w momencie kiedy kierują samochodem spada on do zaledwie 25 proc.

Jego zdaniem płeć piękna na drodze traci część zdolności poznawczych ponieważ jest rozproszona innymi sprawami.

Jego kontrowersyjne, a raczej po prostu bezdennie głupie teorie, które nie mają uzasadnienia w nauce zostały ostro skrytykowane przez internautów. Swoją drogą ciekawe jakim potencjałem dysponuje ten człowiek i czy w ogóle zaliczenie go do gatunku homo sapiens nie jest poważnym nadużyciem.

Źródło: rt.com