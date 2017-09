Szesnasta rocznica największego ataku terrorystycznego w historii. Ujawnione notatki rzecznika Georgea W. Busha i najdramatyczniejsze nagrania z 11 września 2001 roku [VIDEO]

Szesnaście lat temu doszło do największego ataku terrorystycznego w historii. Samoloty pasażerskie porwane przez członków Al-Kaidy uderzyły w dwie wierze WTC w Nowym Jorku, Pentagon a czwarta maszyna rozbiła się na polach w Pensylwanii.

Łącznie w zmasowanym ataku zginęło prawie 3 tys. osób. Wokół wydarzeń z 11 września 2001 roku powstało wiele teorii spiskowych. Duży odsetek ludzi w samych Stanach Zjednoczonych nie wierzy w oficjalną wersję wydarzeń i oskarża o przygotowanie zamachu władze i służby amerykańskie, albo agentury innych krajów.

Przez kilkanaście lat powstało sporo filmów i publikacji, których celem udowodnienie udowodnienie, że terroryści z Al-Kaidy nie działali sami.

Tymczasem fakt.pl opublikował notatki Ali Fleischera, byłego rzecznika prasowego ówczesnego prezydenta USA George’a W. Buscha. Większość z nich powstała na pokładzie samolotu prezydenckiego Air Force One.

Zawsze sporządzam notatki, to część mojej pracy. Ale 11 września 2001 roku było dla mnie jasne, jak ważny jest zapis dokładnych czynów i słów prezydenta – mówił były rzecznik prezydenta.

„Jesteśmy na wojnie. Kiedy dowiemy się, kto to zrobił, nie będzie on zadowolony, że to ja jestem prezydentem. Ktoś za to zapłaci” – pisał o reakcji Busha.

Fleischer pisał też o różnicach zdań między prezydentem, a jego doradcami. Bush jak najszybciej chciał wrócić do Białego Domu, wtedy spotykał opór ze strony własnego otoczenia.

„Chcę być w domu najszybciej jak to możliwe. Nie dam się komukolwiek, kto za tym stoi, wypchnąć z Waszyngtonu” – mówił.

„Wracam do domu. Do zobaczenia w Białym Domu. Kocham cię. Jeśli będę w Biały Domu i jeśli w moją stronę będzie leciał kolejny samolot, to mam nadzieję, że będę mógł wtedy powiedzieć, że czytałem dzisiaj Biblię” – można też przeczytać w notatkach Fleischera.

W momencie zamachu prezydent Bush przebywał na Florydzie.

Źródło: wolnosc24.pl, fakt.pl