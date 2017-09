Szok w Rosji. Kina boją się pokazywać rosyjski film o romansie cara i polskiej tancerki

Film „Matylda” to jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów rosyjskich ostatnich lat. To film o romansie przyszłego cara Mikołaja II i polskiej tancerki Matyldy Krzesińskiej. Okazało się, że film o romansie może stać się powodem zaciekłego sporu z elementami gróźb terrorystycznych.

Rosyjskie kina boją się pokazywać ten film ze względu na groźby różnych organizacji, które uważają, że film obraża ich uczucia religijne.

Sytuacja stała się na tyle napięta, że głos zabrał sam rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który powiedział, że „sytuacja wokół filmu staje się nieprzyjemna.

Przejawy ekstremizmu, w tym próby nacisku na kina, są absolutnie nie do przyjęcia. Oczywiście podlega to ściganiu przez odpowiednie organy. Podejmowanie decyzji, które ograniczają prawo dystrybutorów kinowych do wyboru repertuaru, jest niepożądane”.

Podobnie wypowiedział się minister kultury Rosji Władimir Medinski. „Próby zablokowania pokazu filmu przez jego przeciwników to cenzura i bezprawie”. Jak stwierdził Medinski, w filmie „Matylda” nie ma nic, co obrażałoby pamięć Mikołaja II czy rosyjskiej monarchii.”

Sytuacja jest na tyle poważna, że minster kultury zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych z prośbą o zapewnienie porządku podczas pokazów filmu.

„Matylda” ma wejść do dystrybucji za ponad miesiąc, ale już z pokazów zrezygnowała połączona sieć kin Cinema Park i Formuła Kino, jedna z największych w Rosji.

Sieć otrzymywała groźby ze strony organizacji prawosławnej o nazwie Państwo Chrześcijańskie – Święta Ruś. W liście grożono podpaleniami kin. Nie są to czcze pogróżki. W tym tygodniu w Moskwie nieznani sprawcy podpalili samochody przed biurem adwokata, który reprezentuje interesy reżysera Aleksieja Uczitiela. Na miejscu znaleziono ulotki z napisem: „Palić się za Matyldę”. W zeszłym tygodniu adwokat powiedział, że ponad sto kin w Rosji otrzymało groźby w związku z pokazami „Matyldy”.

Były też inne incydenty. Ktoś chciał samochodem wjechać do kina w Jekaterynburgu, w mieście w którym zamordowano Mikołaja II. Biuro reżysera zostało obrzucone butelkami z substancją łatwopalną.

Dla przeciwników filmu zamordowany przez bolszewików Mikołaj II jest męczennikiem, oficjalnie kanonizowanym przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną w 2000 roku. Z tego powodu protestują przeciw filmowi, w którym pokazany jest jako kochanek.

Matylda Krzesińska (1872-1971) to polska tancerka urodzona w St. Petersburgu. Romansowała z następca tronu Mikołajem, późniejszym carem, a nastepnie z innymi członkami rodziny carskiej. Po rewolucji, na emigracji wyszła za mąż za jednego z nich.

