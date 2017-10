Szokująca analiza: Polacy wymierają! Za ile lat nie będzie Polski? Zobacz najnowszy raport na temat naszej przyszłości

Szokujący raport na temat przyszłości Polski przedstawiła ExMetrix – platforma zajmująca się prognozami demograficznymi i gospodarczymi. Pod koniec wieku może być nas mniej niż 15 milionów.

Z roku na rok liczba ludności się zmienia. Istnieją różne warianty dotyczące prognoz polskiej populacji.

Wraz ze zmieniającą się gospodarką państwa można wytypować parę wariantów, które dotyczą prognoz demografii.

Dane, które pochodzą ze źródła UNDATA, dotyczą okresu od 2010 do 2100 roku.

W 2010 roku było nas 38 198 754 w tym 19 749 027 kobiet oraz 18 449 727 mężczyzn.

Tendencja demograficzna w Polsce jest wciąż spadkowa. Polskie społeczeństwo z roku na rok się starzeje. W wersji, która jest najbardziej realistyczna, w przeciągu wieku ludność Polski skurczy się o 12 113 990 (6 479 332 kobiet oraz 5 634 658 mężczyzn).

Z obecnej populacji wynoszącej 38 198 754 osób zostałoby jedynie 26 084 764 Polek i Polaków.

Kolejny wariant prognozy jest bardziej optymistyczny . Może dzięki takim programom jak Rodzina 500Plus nastąpi znaczący wzrost liczby narodzin dzieci.

W tej wersji powinno nastąpić zwiększenie liczby Polaków. Do 2100 roku przybyłoby 1 650 058 kobiet oraz 2 745 599 mężczyzn. Liczba ludności Polski wzrosłaby w tym wariancie z 38 198 754 do 42 594 411, co oznacza wzrost naszej populacji o 4 395 657.

Ostatnia z wersji jest najbardziej pesymistyczna. Prognozuje się, że spadek będzie drastyczny w obu przypadkach płci. W tym wariancie w Polsce ubędzie 12 204 410 kobiet oraz 11 475 849 mężczyzn. Z ogólnej liczby 38 198 754 polaków zostanie 14 518 495. Różnica jest diametralna i wynosi aż 23 680 259.

ExMetrix zajmuje się prognozami demograficznymi, gospodarczymi i rynkowymi. Platforma dokonuje analiz BIG DATA – wydobywa wiedzę z zasobów bazodanowych.

