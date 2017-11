Szokująca decyzja niemieckiego sądu. „Linie lotnicze mają prawo nie wpuścić Żydów na pokład samolotu”

Linie lotnicze Kuwait Airways mają prawo nie wpuszczać na pokład swoich samolotów obywateli Izraela – orzekł niemiecki sąd we Frankfurcie nad Menem.

Sprawa dotyczy przypadku Adara M., który zamierzał wybrać się w podróż tymi własnie liniami z z Frankfurtu do Bangkoku z przystankiem w stolicy Kuwejtu. Tam w trakcie kontroli okazało się, że pasażer ma izraelski paszport. W Kuwejcie obowiązuje od ponad pół wieku bezwzględny zakaz kontaktów obywateli tego kraju z mieszkańcami Izraela oraz świadczenia im jakichkolwiek usług. Dotyczy to również linii lotniczych.

Ich przedstawiciele zaoferowali Adarowi M. przebukowanie biletu i lot do Bangkoku innymi liniami, ale ten odmówił, oskarżając Kuwait Airways o antysemityzm. Sprawa trafiła ostatecznie do niemieckiego sądu we Frankfurcie jako pierwszego miejsca na trasie podróży Adara M.

Sędziowie mieli jednak trudny orzech do zgryzienia. W prawie niemieckim jest bowiem zakazana dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, wiek i orientację seksualną, nie ma natomiast zakazu dyskryminacji na podstawie obywatelstwa na to własnie powoływali się adwokaci kuwejckich linii lotniczych. Skarga Adara M. została więc oddalona.

Wyrok uznający, że inie lotnicze Kuwait Airways nie muszą transportować obywateli Izraela z Niemiec spowodował protesty organizacji żydowskich, jednak MSZ Izraela nie zabrał dotąd głosu w sprawie. Ciekawe jakby zareagował, gdyby podobny wyrok wydał polski sąd?

Przypadek Adara M. i kuwejckich linii lotniczych nie jest odosobniony. Kilka lat temu podobny proces miał miejsce w Stanach Zjednoczonych. Decyzja tamtejszego sądu była wówczas inna, niż niemieckiego. Kuwait Airways zapowiedziały jednak wówczas, że nie podporządkują się wyrokowi i prędzej zlikwidują połączenie niż złamią obowiązujące w Kuwejcie prawo.

