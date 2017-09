Szokujące dane! W tym europejskim kraju mieszka najwięcej islamskich fanatyków. Kolejne lata będą bardzo niebezpieczne

Według danych Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii jest najwięcej, bo aż 35 tys. islamskich radykałów. Koordynator ds. zwalczania terroryzmu Gilles de Kerchove ostrzegł, że kolejnych pięć lat będzie najgorsze.

Zdaniem Kerchove’a w ciągu najbliższych pięciu lat terroryści będą próbowali dokonać ataku komputerowego na elektrownie jądrowe lub systemy kontroli ruchu lotniczego, potencjalnie mogą chcieć opłacić rosyjskich hakerów, którym zlecą to zadanie.

Kerchove w rozmowie dla hiszpańskiego „El Mondo” powiedział, że w Wielkiej Brytanii jest obecnie od 20 do 35 tys. radykalnych islamistów. Dodał, że tylko 3 tys. jest kontrolowanych przez służby, zaledwie 500 z nich jest nieustannie monitorowanych.

We Francji jest ich ok. 17 tys., w Hiszpanii 5 tys., a w Belgii ok. 500. W sumie w całej Europie jest ich jakieś 50 tys.

Musimy wybrać tych, którzy wzbudzają najwięcej podejrzeń i są najbardziej niebezpieczni, i powinni być monitorowani 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Koordynator zwrócił uwagę, że bardzo istotna jest współpraca między europejskimi agencjami wywiadowczymi.

