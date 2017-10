Szokujące informacje o sprawcy masakry w Las Vegas. Jego ojciec był rabującym banki bandytą. Zobacz list gończy FBI [FOTO]

Telewizja NBC News podała, że ojciec sprawcy masakry w Las Vegas był pół wieku temu jednym z najbardziej poszukiwanych przez FBI bandytów.

Patrick Benjamin Paddock w latach 60. XX wieku figurował na sporządzonej przez FBI liście najbardziej poszukiwanych przestępców. W 1968 roku był w pierwszej dziesiątce bandytów, za którymi „federalni” rozesłali listy gończe. Jego specjalnością były brutalne napady na banki, kradzież samochodów, oszustwa w nielegalnych grach oraz podrabianie czeków. Miał też na koncie ucieczkę z więzienia.

Las Vegas shooter's father was on FBI's 10 most wanted list in 1968 https://t.co/nio7UcrcVh pic.twitter.com/6uFcBI0gNR — 13WMAZ News (@13wmaznews) 2 października 2017

Paddock senior pierwszy raz wszedł w konflikt z prawem w 1946 roku w Illinois. Spędził w więzieniach kilka lat. Po wyjściu na wolność w 1952 roku poślubił w Reno Dolores Irene Hudson. Rok później urodził się Stephen.

Ojca widział tylko do siódmego roku życia. W 1960 roku Patrick Benjamin Paddock został aresztowany w Las Vegas po napadzie na bank w Phoenix. W czasie pościgu prowadzonego przez agentów FBI próbował przejechać jednego z nich samochodem. Poddał się dopiero, gdy policjanci zaczęli do niego strzelać.

Po tym wyczynie Paddock senior dostał maksymalny wyrok 20 lat więzienia. Wyrok odbywał m.in. w Federal Correctional Institution w La Tuna w Teksasie. Uciekł z stamtąd po ośmiu latach. Wtedy właśnie trafił na listę 10 najbardziej poszukiwanych przez FBI przestępców.

Po wyjściu na wolność zamieszkał w Oregonie, gdzie handlował złomem i używanymi samochodami. Ostatni raz został aresztowany w 1987 roku za wymuszenia. Patrick Benjamin Paddock zmarł w Teksasie 11 lat później.

W przeciwieństwie do ojca, Stephen Paddock miał czystą kartotekę. Był znany policji z Las Vegas, ale jedynie z powodu drobnych wykroczeń drogowych. Reuters podaje, że miał licencję pilota i myśliwską. Jak podaje CNN, przed przeprowadzką do Mesquite w Nevadzie mężczyzna mieszkał między innymi w Reno, a wcześniej w Kalifornii. Przed emeryturą miał pracować jako księgowy. 64-latek był zapalonym hazardzistą. Według jego brata Erica Paddocka, zamiłowanie Stephena do gry w wideopokera miało być jednym z powodów, dla których wrócił do Nevady.

Poniżej list gończy wydany przez FBI za ojcem Stephena Paddocka.

A 1969 wanted poster of Benjamin Hoskins #Paddock. Bank robber once on FBI most wanted list. #StephenPaddock is his son per @PeterAlexander. pic.twitter.com/HtAE9MGpYd — Chris Stewart (@CStewartWPTV) 2 października 2017

A na tym zdjęciu morderca z Las Vegas w młodości.

A photo of the shooter, Stephen Paddock, has been provided by his brother. https://t.co/SpBJazTrGX pic.twitter.com/dXtqLVPaJs — KSNV News 3 (@News3LV) 2 października 2017



