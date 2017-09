Szokujące nagranie. 13 nielegalnych imigrantów wyskakuje z polskiej ciężarówki na środku autostrady [VIDEO]

Niesamowite sceny nagrała kamera zamontowana w aucie jadącym autostradą M1 niedaleko Northampton w Wielkiej Brytanii.

W pewnym momencie spod plandeki jadącego TIR-a ze znakami polskiego spedytora zaczęli wyskakiwać ubrani na czarno mężczyźni. Pierwszy z nich omal nie wpadł pod koła zbliżającego się do ciężarówki auta. Następni kierowcy, widząc co się dzieje, omijali już TIR-a.

W sumie na brytyjskiej autostradzie wyskoczyło 13 nielegalnych imigrantów, którzy prawdopodobnie dostali się do naczepy ciężarówki we francuskim Calais. nagranie zostało opublikowane na facebookowej stronie organizacji Leave.EU, nawołującej m.in. do ograniczenia imigracji do Wielkiej Brytanii.

