Szokujące nagranie. Egzekucja policjanta nagrana przez kamery w jego radiowozie. Widać twarz mordercy [VIDEO 18+]

Do dramatycznego zdarzenia doszło w Meksyku. Kamera w policyjnym radiowozie nagrała moment egzekucji funkcjonariusza, dokonanej najprawdopodobniej przez zabójcę z narkotykowego gangu.

Zdarzenie miało miejsce o 1. w nocy między Rio de los Remedios a Mexico Pachuca Highway w stanie Meksyk. Dwie zainstalowane w radiowozie kamery obserwowały zarówno wnętrze pojazdu, jak i to, co dzieje się na zewnątrz.

W pewnym momencie widać, jak do prawego okna z przodu pojazdu podchodzi mężczyzna i zaczyna strzelać do środka. Siedzący za kierownicą funkcjonariusz nei ma najmniejszych szans. Trafia do kilka kul.

Na nagraniu wyraźnie widać twarz mordercy, który – nie spodziewając się kamer – nawet się nie zamaskował. Jego ofiara, 29-letni policjant, zmarł w szpitalu.

Zobacz też: Nagranie z tymi chłopcami podbiło światowe portale. Zobacz, kim są młodzi ludzie z Nysy, którzy pomogli bezdomnemu [VIDEO]

Czytaj też: Co za dużo to niezdrowo. Japonka zmarła z przepracowania. Z samych nadgodzin uzbierałaby etat

Zobacz też: Gigantyczny pożar centrum handlowego. „Wybuchały samochody”. Z góry wyglądało to jak erupcja wulkanu [VIDEO]

Zobacz też: Ucieczka ze strefy śmierci. Brytyjskie służby specjalne testują nowy system ewakuacji ludzi ze miejsc ataków i katastrof [VIDEO]